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حوادث

عن طريق فيس بوك.. ضبط عاطل يؤجّر زوجته لراغبي المتعة مقابل المال

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة الترويج للأعمال المنافية للآداب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واحتوائها على صور فتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وتبين أنه (بدون عمل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) ، وبرفقته (سيدتان "إحداهن زوجته") ، وبمواجهة المتهم الأول أقر بتسهيل واستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتين عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض.

وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط (هاتف محمول "خاص بالمتهم الأول") وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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