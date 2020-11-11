بعد اكتشاف الجين المسئول عن سرطان الكبد.. أول مصرى يفوز بجائزة نيوتن البريطانية

تحدث الدكتور ماركو زكى ، أول مصري يفوز بجائزة نيوتن البريطانية، عن اكتشاف الجين المسئول عن سرطان الكبد.





وأضاف "زكى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الأبحاث الذى كان يعمل بها ناحية سرطان الكبد لم يكن جين واحد فقط مسئول عن المرض.





وتابع أن عمله لم يكن إعطاء جين عن سرطان الكبد ، ولكن كان تحديد مجموعة من العوامل والبروتينات والتي فى مجموعها من الممكن أن تؤدى إلى سرطان الكبد.





وأكد أنه قام بالعمل مع مجموعة كبيرة من جامعة "نيوكاسل" فى المملكة المتحدة، لافتا إلى أن دورهم كان العمل شقين، أولهما البحث عن بروتينات جديدة تكون مسؤولة أو مرتبطة إرتباط إحصائي بحدوث سرطان الكبد، حيث ان هذا الأمر كان صعب ان يدرس على الإنسان .





وأشار إلى أنه تم عمل نموذج من نماذج الفئران، مثل إحضار مادة لإطعامها للفأر لفترات طويلة تصل لسنة والتى تسبب بسرطان الكبد عليهم، ومن خلال هذا النموذج تم القدرة على الوصول إلى مجموعة من العوامل التى أدت إلى سرطان الكبد لديهم.





أفاد أن فائدة هذا الموضوع هو التمييز بوجود سرطان كبد عن طريق الإأمراض التى تسبقه، فبالتالى يكون للإنسان القدرة على منعه من بدايته، بالإضافة إلى الوصول إلى بروتين معين موجود فى خلايا مناعية.



