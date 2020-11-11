AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد اكتشاف الجين المسئول عن سرطان الكبد.. أول مصرى يفوز بجائزة نيوتن البريطانية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:43 م
لدكتور ماركو زكى،
لدكتور ماركو زكى، أول مصري يفوز بجائزة نيوتن البريطانية
Advertisements
هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور ماركو زكى، أول مصري يفوز بجائزة نيوتن البريطانية، عن اكتشاف الجين المسئول عن سرطان الكبد.

وأضاف "زكى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الأبحاث الذى كان يعمل بها ناحية سرطان الكبد لم يكن جين واحد فقط مسئول عن المرض.

وتابع أن عمله لم يكن إعطاء جين عن سرطان الكبد، ولكن كان تحديد مجموعة من العوامل والبروتينات والتي فى مجموعها من الممكن أن تؤدى إلى سرطان الكبد.

وأكد أنه قام بالعمل مع مجموعة كبيرة من جامعة "نيوكاسل" فى المملكة المتحدة، لافتا إلى أن دورهم كان العمل شقين، أولهما البحث عن بروتينات جديدة تكون مسؤولة أو مرتبطة إرتباط إحصائي بحدوث سرطان الكبد، حيث ان هذا الأمر كان صعب ان يدرس على الإنسان .

وأشار إلى أنه تم عمل نموذج من نماذج الفئران، مثل إحضار مادة لإطعامها للفأر لفترات طويلة تصل لسنة والتى تسبب بسرطان الكبد عليهم، ومن خلال هذا النموذج تم القدرة على الوصول إلى مجموعة من العوامل التى أدت إلى سرطان الكبد لديهم.

أفاد أن فائدة هذا الموضوع هو التمييز بوجود سرطان كبد عن طريق الإأمراض التى تسبقه، فبالتالى يكون للإنسان القدرة على منعه من بدايته، بالإضافة إلى الوصول إلى بروتين معين موجود فى خلايا مناعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ أبحاث فريدة في سرطان الكبد.. طبيب مصري يزاحم أطباء العالم على جائزة نيوتن

شهر التوعية بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.. طرق الكشف المبكر عن أورام النساء

مؤسس وحدة الكبد بالمعهد القومي: تم تكريم مكتشفي فيروس سي بجائزة نوبل بعد 31 عاما.. فيديو

ما هى الاضطرابات الوراثية؟

بـ200 ألف إسترليني| ماركو زكي يفوز بجائزة نيوتن في الكشف المبكر عن سرطان الكبد

باحث بجامعة المنيا يحصل على جائزة نيوتن العالمية ويتبرع بنصف قيمتها لإنشاء معمل بكلية الصيدلة

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت.. غرق عروسين في شهر العسل

متطوعو لقاح فايزر يصفون ما يحدث عند الحصول على الجرعة

مدبولي: إخلاء المقار الحكومية بالقاهرة في هذا التوقيت.. والغلق مصير أي محل غير ملتزم في البلاك فرايداي

السيسي يعزي البحرين في وفاة رئيس الوزراء: خالص التعازي للمملكة حكومة وشعبا

نور ما طلعتش ولد.. مأساة طفلة مسجلة «ذكر» والسجل المدني يرفض التعديل.. شاهد

بشرى سارة للعمانيين طال انتظارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جديد يحول تويوتا سوبرا إلى سيارة suv.. صور

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة

الأسعار الرسمية لسيارات مازدا في مصر 2019 – 2020