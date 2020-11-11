رغم النفي الروسي.. أردوغان يزعم توقيع مذكرة تفاهم للمشاركة في حفظ السلام بـ كاراباخ

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن القوات التركية ستشارك إلى جانب القوات الروسية بحفظ السلام في كاراباخ.





ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، زعم اردوغان توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز التركي الروسي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.





وقال أردوغان إنه "جرى التوقيع صباح اليوم على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المركز التركي الروسي الذي سيراقب وقف إطلاق النار ويشرف عليه في قره باغ".





وأضاف الرئيس التركي أن المهاجرون الأذربيجانيون سيعادون إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.





وتابع أردوغان أن تركيا ساهمت في إنهاء احتلال أرمينيا لإقليم "قره باغ" من خلال دعم أذربيجان ماديًا ومعنويًا.





وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، بدء نشر قوات حفظ السلام إلى إقليم ناجورني قره باغ، ولكنها لم تتحدث نهائيا عن توقع مذكرة تفاهم مع الجانب التركي لمشاركة قواتها في عملية حفظ السلام.





وجاء في بيان للدفاع الروسية: "أقلعت ثلاث طائرات من طراز "إيل – 76" للنقل العسكري تقل عناصر قوات حفظ السلام في الـ 11 نوفمبر 2020، من مطار أوليانوفسك – فوستوتشني للمشاركة في عملية حفظ السلام في منطقة النزاع في قره باغ".





وتنقل الطائرة على متنها أفرادا من وحدات الكتيبة 15 للمشاة الآلية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية، إضافة إلى معدات خاصة، وعربات، وقطع عسكرية.



