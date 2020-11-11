يحدث في الفيوم.. انطلاق مبادرة أنا موهوب بإدارة غرب التعليمية

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم وإدارة غرب الفيوم التعليمية مبادرة أنا موهوب اكتشفني بمسرح مدرسة التجارة بنات بغرب الفيوم ، بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور عماد بليدي، مدير عام إدارة غرب الفيوم، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين بالمديرية، وهشام عويس، مدير إدارة الموهوبين بغرب الفيوم، والعلاقات العامة بالمديرية.





وبدأت فعاليات مبادرة أنا موهوب اكتشفني صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، وتشمل المبادرة على كافة المجالات في اكتشاف ورعاية المواهب من طلاب مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية.









وتحتوي المبادرة أعمال الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجالات (التربية الفنية - الطباعة - التصوير - النحت - الخزف - التصميم - الأشغال الفنية)، حيث يتقدم كل طالب موهوب بعرض أعماله على لجنة التقييم، بمدرسة التجارة بنات بالجون.





وتقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لمسئولي الموهوبين بغرب الفيوم وفريق العمل بالإدارة التعليمية وإدارة الموهوبين بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، حيث أشاد بالتنظيم الجيد والعمل الجاد، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال فعاليات المبادرة ، كما حث الطلاب الموهوبين وشجعهم بضرورة مواصلة النجاح والتفوق العلمي وتنمية مواهبهم في المجالات الموهوبين بها.