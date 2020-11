كامالا هاريس.. نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تزور مخبزا برفقة زوجها.. فيديو

زارت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة، اليوم الأربعاء، مخبز "dog tag"، وذلك ضمن احتفالات يوم المحاربين القدامى.

وظهرت هاريس وهي برفقة العاملين في المخبز، حيث وجهوا لها التهنئة بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية، كأول نائبة للرئيس الأمريكي.

ويعد مخبز "dog tag" من المشاريع الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهتم ببرنامج تعليم وتوظيف المحاربين القدامى من ذوي الإعاقة ، وازواج العسكريين ومقدمي الرعاية الصحية.

وشارك الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، في احتفال يوم المحاربين القدامى بولاية بنسلفانيا.

وذكرت قناة "سي.بي.إس" الأمريكية، أن بايدن وزوجته، جيل بايدن، زاروا حديقة فيلادلفيا التذكارية للحرب الكورية، وشاركوا في إحياء ذكرى يوم المحاربين القدامى، ووضعوا إكليلًا من الزهور، حيث استقبلهم عمدة مدينة فيلادلفيا، جيم كيني.

وقال بايدن في كلمته خلال المناسبة إنه سيكون قائدًا يحترم تضحيات العسكريين ولن يخون المبادئ التي حاربوا من أجلها.

In honor of #VeteransDay, Vice President-elect @KamalaHarris and Doug Emhoff stopped by Dog Tag Bakery earlier today to meet with several veteran alumni from our fellowship program!



We are grateful for their support and look forward to welcoming them back soon! pic.twitter.com/OcAkqxZEyn