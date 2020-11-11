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توك شو

انتو بتعملوا إيه.. رامي رضوان يصاب بحالة ذهول على الهواء سبب فهلوة المصريين.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:58 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
دخل الإعلامي رامي رضوان،  في حالة من الذهول على الهواء بسبب مخالفات سير بعض المصريين بأحد المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية.

وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  ما هذا القدر من العشوائية انتوا بتعملوا ايه؟".

وأضاف رامي رضوان:" لازم نلوم من يخطئ وهذا المشهد العشوائي لا يرتقي للسيرك"، مضيفا:"  لما كنت في ايطاليا لقيت كلب واقف مستنى الإشارة تبقى حمراء  عشان يعبر الطريق ".

وتابع رامي رضوان:"  ادعو الإدارة العامة للمرور  بتركيب كاميرات  رادار في هذا المحور المروري بالإسكندرية لتسجيل تلك المخالفات ومحاسبة المخالفين".

وأكمل رامي رضوان:" لماذا لا نلتزم بالتعليمات في المرور،  فيها ايه لو وقفت 30 ثانية في إشارة المرور مش هيحصل حاجة".

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