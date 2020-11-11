انتو بتعملوا إيه.. رامي رضوان يصاب بحالة ذهول على الهواء سبب فهلوة المصريين.. فيديو

دخل الإعلامي رامي رضوان، في حالة من الذهول على الهواء بسبب مخالفات سير بعض المصريين بأحد المحاور المرورية بمحافظة الإسكندرية .





وقال رامي رضوان في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ما هذا القدر من العشوائية انتوا بتعملوا ايه؟".





وأضاف رامي رضوان:" لازم نلوم من يخطئ وهذا المشهد العشوائي لا يرتقي للسيرك"، مضيفا:" لما كنت في ايطاليا لقيت كلب واقف مستنى الإشارة تبقى حمراء عشان يعبر الطريق ".





وتابع رامي رضوان:" ادعو الإدارة العامة للمرور بتركيب كاميرات رادار في هذا المحور المروري بالإسكندرية لتسجيل تلك المخالفات ومحاسبة المخالفين".





وأكمل رامي رضوان:" لماذا لا نلتزم بالتعليمات في المرور، فيها ايه لو وقفت 30 ثانية في إشارة المرور مش هيحصل حاجة".