أفريقيا يا علولو.. ظهور نادر لـ على معلول مع أولاده.. شاهد

نشر على معلول لاعب النادى الاهلى صورة له مع اولاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ابو كريم - افريقيا يا علولو - الله يحفظكم - مشاء الله
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لقب جديد والقادم أفضل.. علي معلول يحتفل بدرع الدوري رقم 42
ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
ابو كريم - افريقيا يا علولو - الله يحفظكم - مشاء الله
اقرا ايضا :
لقب جديد والقادم أفضل.. علي معلول يحتفل بدرع الدوري رقم 42
ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.
ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.