بدء تحصيل قيمة مقايسات العدادات الكودية في 9 شركات للكهرباء.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحويل العدادات من نظام الممارسة الي النظام الكودي يتم طبقا لموافقة مجلس الوزراء منذ يوم 1/7 /2020.





وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، ان عدد الذين قاموا بالتقديم للحصول علي العداد الكودي يصل الي 880 ألف طلب لما يزيد على 2 مليون وحدة عقارية.





واوضح حمزة ، : أنه منذ شهر اكتوبر قامت شركات التوزيع الـ9 بتنفيذ طلبات الحصول علي العداد الكودي مؤكدا علي ان اسعار العداد الكودي نفس اسعار العداد العادي. أنه



