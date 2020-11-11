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بدء تحصيل قيمة مقايسات العدادات الكودية في 9 شركات للكهرباء.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:07 م
العداد الكودي
العداد الكودي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحويل العدادات من نظام الممارسة الي النظام الكودي يتم طبقا لموافقة مجلس الوزراء منذ يوم 1/7 /2020.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، ان عدد الذين قاموا بالتقديم للحصول علي العداد الكودي يصل الي 880 ألف طلب لما يزيد على 2 مليون وحدة عقارية.

واوضح حمزة ، : أنه منذ شهر اكتوبر قامت شركات التوزيع الـ9 بتنفيذ طلبات الحصول علي العداد الكودي مؤكدا علي ان اسعار العداد الكودي نفس اسعار العداد العادي.

وتابع : الطلبات يتم تلقيها اولا بأول والاعداد الان بسيطة وسيتم زيادتها تدريجيا وتم تحصيل قيمتها بناء على سعرها لحين تركيب العداد الكودى.

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