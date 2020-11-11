بدء تحصيل قيمة مقايسات العدادات الكودية في 9 شركات للكهرباء.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تحويل العدادات من نظام الممارسة الي النظام الكودي يتم طبقا لموافقة مجلس الوزراء منذ يوم 1/7 /2020.
وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، ان عدد الذين قاموا بالتقديم للحصول علي العداد الكودي يصل الي 880 ألف طلب لما يزيد على 2 مليون وحدة عقارية.
واوضح حمزة ، : أنه منذ شهر اكتوبر قامت شركات التوزيع الـ9 بتنفيذ طلبات الحصول علي العداد الكودي مؤكدا علي ان اسعار العداد الكودي نفس اسعار العداد العادي.
وتابع : الطلبات يتم تلقيها اولا بأول والاعداد الان بسيطة وسيتم زيادتها تدريجيا وتم تحصيل قيمتها بناء على سعرها لحين تركيب العداد الكودى.