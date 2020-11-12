تفاصيل رحلة نشوى مصطفى من الإصابة بـ كورونا وحتى الشفاء.. وأول ظهور لها من داخل مستشفى العجوزة

حرصت الفنانة نشوى مصطفى على تقديم الشكر لعدد من الأطباء وطاقم التمريض
نشوى مصطفى: تعافيت بعد مرورى بمضاعفات كبيرة
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا عبر بث مباشر على صفحتها بموقع فيس بوك من داخل مستشفى العجوزة.
وبدأت حديثها بحمد الله: وقالت: أنا كنت داخلة بصارع الموت، وبفضل الله ودعواتكم وملائكة الرحمة بالمستشفى قدرت أرجع تاني، وطالبت الدكتور محمد توفيق أن يشرح حالتها الصعبة التي كانت عليها.
ثم تحدث الدكتور محمود عن بروتوكول الوزارة، والدعم المعنوى الذي قدمه فريق المستشفى له، وهو ما أدى إلى سرعة الإستجابة، ثم تحدث الدكتور محمد أسعد والدكتور أحمد امبابي عن طرق محافحة العدوى بالمستشفى.
وأكدت أنها تعافت بعد مرورها بمضاعفات كبيرة، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي، فضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.
ثم تحدث الدكتور محمود عن بروتوكول الوزارة، والدعم المعنوى الذي قدمه فريق المستشفى له، وهو ما أدى إلى سرعة الإستجابة، ثم تحدث الدكتور محمد أسعد والدكتور أحمد امبابي عن طرق محافحة العدوى بالمستشفى.
وأكدت أنها تعافت بعد مرورها بمضاعفات كبيرة، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله الطاقم الطبي، فضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة.
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وحرصت الفنانة نشوى مصطفى على تقديم الشكر لعدد من الأطباء وطاقم التمريض للمتابعين عبر صفحتها بموقع فيس بوك، وأكدوا جميعهم أن معاملة كل النزلاء تتم على قدر متساو .
وقالت نشوى مصطفى لأحد الأطباء المعالجين لها لازم تعزمني على فرحك.
كان مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، قد أكد في وقت سابق أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى جيدة جدا وفي تحسن مستمر وتتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.
وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، ليتم نقلها إلى مستشفى العزل بالعجوزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية أثناء فترة العزل المنزلي.
نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة
أفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى.
وصول نشوى مصطفى إلى مستشفى العزل
أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.
وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
مطاردة الجمهور لنشوى مصطفى
تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، مؤشرات البحث جوجل خلال، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
شائعة وفاة نشوى مصطفى بسبب فيروس كورونا
كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك قد أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.
وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.
شفاء نشوى مصطفى من "كورونا" وخروجها من المستشفي
أعلنت الفنانة نشوي مصطفي تعافيها من فيروس "كورونا"،وذلك من خلال بث مباشر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".