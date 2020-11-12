تفاصيل رحلة نشوى مصطفى من الإصابة بـ كورونا وحتى الشفاء.. وأول ظهور لها من داخل مستشفى العجوزة

نشوى مصطفى تستغيث بوزارة الصحة

أفصحت الفنانة نشوى مصطفى عن مستجدات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى.





وصول نشوى مصطفى إلى مستشفى العزل

أكد نجل الفنانة نشوى مصطفى أنها استقلت سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.





وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.









مطاردة الجمهور لنشوى مصطفى

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، مؤشرات البحث جوجل خلال، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





شائعة وفاة نشوى مصطفى بسبب فيروس كورونا

كانت بعض الصفحات على موقع فيس بوك قد أشارت إلى وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد أيام من دخولها المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد.





وجهت الفنانة نشوى مصطفى، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.









شفاء نشوى مصطفى من "كورونا" وخروجها من المستشفي

أعلنت الفنانة نشوي مصطفي تعافيها من فيروس "كورونا"،وذلك من خلال بث مباشر علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".