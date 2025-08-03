الغندور: تيشرت نادي الزمالك في الموسم الجديد منتهي الشياكة

علق الإعلامي خالد الغندور على تيشرت نادي الزمالك في الموسم الجديد.

وكتب الغندور عبر “فيسبوك”،"تيشرت نادي الزمالك في الموسم الجديد منتهي الشياكة و اعتقد أنه الأجمل بين كل الفرق".

ويستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بمواجهة قوية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في لقاء مرتقب من الجولة الأولى، والمقرر إقامته في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد هيئة قناة السويس.

سعت إدارة نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية، بهدف إعادة بناء الفريق والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

دماء جديدة بطموحات كبيرة

وقد أبرم الزمالك ثماني صفقات جديدة، شملت مزيجًا من المواهب الشابة والخبرات الدولية، أبرزها:

اللاعب المهدي سليمان هو حارس مرمى، انضم في صفقة انتقال حر.

المدافع محمد اسماعيل انضم الي نادي الزمالك قادم من نادي زد بعقد يمتد لخمس سنوات.

اللاعب احمد ربيع وهو لاعب خط الوسط، انتقل من البنك الأهلي إلى نادى الزمالك.

انتقل الثنائي احمد شريف وعمرو ناصر من نادي فاركو إلى نادي الزمالك، بعقود طويلة الأمد.

اللاعب شيكو بانزا وهو مهاجم دولي من أنغولا، وسيعد إضافة قوية للخط الأمامي.

اللاعب عبد الحميد معالي وهو لاعب مغربي ومنضم حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك.

تعكس هذه التعاقدات حرص النادي على الجمع بين الاستثمار في الشباب وامتلاك عناصر ذات خبرة دولية، استعدادًا لموسم تنافسي حافل بالتحديات