قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أحمد عبد القادر نجم الأهلي

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
باسنتي ناجي

أثار الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الجدل بشأن اللاعب أحمد عبد القادر نجم الأهلي.

وكتب “ابراهيم عبد الجواد” عبر صفحته على فيسبوك ،"ما هو تعليقك على موقف أحمد عبد القادر الحالي مع الأهلي؟".

وكان قد كشف الإعلامي أمير هشام مصير لاعب الأهلي أحمد عبد القادر وموقف اللاعب من العروض المقدمة.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي خلال الجلسات الأخيرة يبلغ مسئولي النادي بوجود عروض رسمية ستصل إليه خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك شعورًا لدى المسئولين بأنه يمارس ضغوطًا لفسخ عقده بالتراضي.

وأضاف: عبدالقادر لم يطلب بشكل صريح فسخ عقده، واللاعب ليس له مكان في الأهلي، وهناك مفاوضات كثيرة معه من جانب نادي الزمالك، وهو يعتبر من أفضل العناصر في مركز الجناح، ويمتلك إمكانيات جيدة.

وتابع: مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز شدّد على عدم الحديث مطلقا على التفاوض مع عبدالقادر، ولم يقدم أي عروض رسمية، ولا يوجد أي أحاديث عن صفقة تبادلية، رغم أن الأهلي منفتح على ذلك.

و أستكمل: خوسيه ريبيرو لا يُمانع فكرة وجود عبدالقادر في التدريبات، وهناك عدة أندية لديها اهتمام بضمه منها زد وسيراميكا والبنك الأهلي، والأزمة تتمثل في رغبة اللاعب نفسه، والأهلي لا ينوي مطلقا فسخ عقده.

احمد عبد القادر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

ترامب: ويتكوف يزور روسيا الأربعاء أو الخميس

بنيامين نتنياهو

وسائل إعلام إسرائيلية: احتجاجات وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

ارشيفية

الإعلام الإسرائيلي: الجيش عرض خطة لحصار غزة وتنفيذ مداهمات محدودة

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد