قد لا يعرفها كثيرات.. أعراض الحمل المبكر الغريبة



أعراض أو العلامات المبكرة للحمل مثل انقطاع الدورة الشهرية أو ألم الثدي معروفة للجميع وتظهر المشكلة عندما تواجه المرأة عددًا من الأعراض الغريبة للحمل، والتي قد لا تعرفها من قبل.







وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، كل امرأتين من أصل 5 نساء تواجهان هذه الأعراض الغريبة عندما يكون حاملًا، ولا داعي للقلق والذعر أثناء مواجهة هذه العلامات المبكرة للحمل.





إليك بعض هذه العلامات.







1. تورم اللثة





من المشاكل الشائعة التي تواجهها النساء أثناء الحمل تورم اللثة. تنتفخ اللثة بالدم مما يؤدي إلى العديد من مشاكل الأسنان الأخرى.





ترجع أسباب تورم اللثة إلى تغير مستويات هرمون البروجسترون والإستروجين وزيادة تدفق الدم.





2. تورم الأنف







عندما تكونين حاملًا ، هناك أيضًا فرصة لتورم أنفك. تجف البطانة الموجودة داخل الأنف أيضًا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل نزيف الأنف. يمكن استخدام قطرات المحلول الملحي لمنع مشكلة الحمل هذه.





3. تزايد الأقدام







أغرب الأعراض أثناء الحمل هو نمو قدميك أيضًا. إن هرمون ريلاكسين هو السبب الوحيد ، حيث يقوم هذا الهرمون بإرخاء الأربطة في حوضك للسماح للطفل بالخروج ، ولكن قد يكون له تأثير دائم على المفاصل في القدمين .





4. زوائد الجلدية







حب الشباب ، النمش ، البقع الداكنة وتحدث أثناء الحمل ، والسبب في ذلك هو تغير الهرمونات في الجسم. للتعامل مع هذه المشكلات الجلدية ، كل ما عليك فعله هو اتباع قائمة بالعلاجات المنزلية .





فى النهاية تبقى الأعراص مختلفة من إمرأة لاخرى مما يستدعى مراجعه طبيبها.

