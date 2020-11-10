5 أطعمة تعزز الخصوبة عند النساء.. احرصى على تناولها

كشف موقع هيلثي عن أفضل قائمة بأطعمة الخصوبة التي يمكن أن تساعد على الحمل بشكل أسرع.
قائمة أغذية الخصوبة
إليك بعض الأطعمة التي قد ترغبي في إضافتها إلى نظامك الغذائي:
الخضار: الخضار هو مصدر غني لحمض الفوليك وفيتامين سي.
1. الخضروات الورقية الخضراء:
السبانخ والسلق واللفت وغيرها من الأوراق الخضراء الداكنة هي مصدر غني لحمض الفوليك
تساعد في تحسين الإباضة وإنتاج حيوانات منوية جيدة النوعية وتقليل فرص الإجهاض أو التشوهات الوراثية
2. البروكلي:
هو مصدر غني بفيتامين سي وحمض الفوليك الضروريين لعملية التبويض
3. كرنب بروكسل:
نسبة عالية من حمض الفوليك
يساعد في الحفاظ على بطانة الرحم وتعزيز فرص بقاء الحيوانات المنوية
4. الملفوف:
غذاء مثالي للنساء اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة
مصدر جيد لميثان ثنائي الإندول ، مما يساعد على منع التهاب بطانة الرحم والأورام الليفية
5. البطاطس:
تعد البطاطس المخبوزة جزءًا ممتازًا من نظامك الغذائي للخصوبة
نسبة عالية من فيتامين C وفعالة في علاج عيوب المرحلة الأصفري.