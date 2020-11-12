4 كلمات.. وصية أم قبل دقائق من وفاة ابنتها في حادث أليم

يقال أن قلب الأم ينقبض دائمًا إذا استشعر وقوع أي سوء ناحية فلذات أكبادها، وهذا ما حدث بالفعل مع أم حذرت ابنتها من ركوب سيارة مع طفل يبلغ 10 سنوات، واعتاد أن يقود سيارته بتهور.





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ناشدت الأم ابنتها " جاسينتا" البالغة 19 عامًا بعدم ركوب سيارة « مازدا 3» التي يقودها هايدن كوري، كما أوصت الأم ابنتها بـ «4 كلمات» قبل دقائق من وفاتها في حادثة السيارة، قائلةً لها: "كوني بأمان، أنا أحبك".





ماتت جاسينتا بارنيت إثر جروح خطيرة في الرأس بعد نقلها إلى مستشفى ألفريد بمدينة ملبورن بأستراليا في حادث سيارة نتج عن قيادة صاحبها هايدن على سرعة 90 ميل في الساعة .









ويتذكر الشهود كيف كانت سيارة هايدن كوري "تطير" بسرعة كبيرة عندما اصطدامه بسيارة نيسان في شارع جانبي، مما أدى إلى وفاة شاب آخر يبلغ 21 عامًا، وسائق سيارة النيسان على الفور إثر اشتعال النيران في سيارته.

وأكدت والدة الشابة لموقع الأخبار الأسترالي «The Age» أنها ناشدت ابنتها عدم ركوب السيارة قبل الحادث المروع، مضيفةً "ظللت أقول لها لا تركب السيارة معه، سيارته غير آمنة، لكنها في النهاية ذهبت بعد أن قلت لها: "كوني بأمان، أنا أحبك".





نجا مراهق آخر يبلغ 18 عامًا- كان في المقعد الخلفي لسيارة مازدا- لكنه أصيب بشلل نصفي، أما كوري حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا لقتله جاسينتا وسائق السيارة الأخرى.





وقالت الشرطة إن كوري شوهد وهو يتمايل في المرور قبل الحادث المأساوي، كما أنه شرب حوالي 15 إزازة بيرة في الليلة السابقة للاحتفال بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية، إضافة إلى شربه أيضًا قبل ثماني ساعات من الحادث، لكن فحص الدم أظهر عدم وجود أي أثر للكحول في دمه.



