هياكل مخيفة على جدار حمام سيدة.. وخبير يوضح كيفية التعامل " فيديو"

مع بدء طقس الشتاء البارد مما أثار حيرتها ليقوم أحد خبراء البيئة بتوضيح كيفية التعامل الصحيحة لها. اكتشفت سيدة هياكل بنية مخيفة على جدار حمامها





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية توجهت المرأة إلى طلب المساعدة عن طريق «فيسبوك» لتكتشف أن المزيد من هذه الزواحف المخيفة ستشق طريقها إلى منزلها بحثًا عن مأوى.





ولم تكن المرأة لديها أدنى فكرة عما يكمن داخل هذه الهياكل إلى أن نشرت صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر مجموعة من سبعة هياكل بنية غريبة المظهر ملتصقة ببلاط الحمام الأبيض.









وتساءلت المرأة الإسترالية الجنسية قائلة: "ماذا أفعل.. هذه على حائط الحمام؟"، لتجد مجوعة كبيرة من الناس في حيرة مثلها، ويقدموا لها نصائح تشمل: " الجري و بيع المنزل والانتقال منه"، لكن لحسن الحظ، أكد بعض الأعضاء لها، وهو عالم البيئة وخبير بجامعة سيدني أن التكوينات البنية عندها تنتمي إلى حشرة " دبور الخزاف أو الطين".





وأوضح البروفيسور ديتر هوشولي، أن هذه الحشرات غير ضارة نسبيًا، لكن ما يحدث في أعشاشها الصغيرة أشبه بالفعل بقصة رعب، معلقًا: "

تعيش هذه الدبابير على اصطياد العناكب حيث يشلونها ويجعلونها في أعشاشهم الطينية".





وأضاف الخبير بجامعة سيدني: "ثم يضعون البيض داخل الأعشاش وبمجرد ولادتهم، يأكل صغار الدبابير العناكب الميتة، ثم يخرجون من العش الموحل وهم بالغون؛ لذا أنصحك بعدم رش الأعشاش، لأن هذه الدبابير قد تصبيك بـ "لدغة سيئة" إذا شعرت بالتهديد، وعليك فقط إزالة هذه الهياكل عندما لا تكون الدبابير في الأعشاش أو حولها لتجنب التعرض للأذى ". "ثم يضعون البيض داخل الأعشاش وبمجرد ولادتهم، يأكل صغار الدبابير العناكب الميتة، ثم يخرجون من العش الموحل وهم بالغون؛ لذا أنصحك











