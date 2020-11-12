التصديرى للصناعات الغذائية: الجزائر تستورد 10 منتجات غذائية مصرية بـ 2.6 مليار دولار

قال تميم الضوي، مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الجزائر تستحوذ على 5% من إجمالي صادرات القطاع خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وتحتل المركز الخامس في قائمة أهم الدول المستوردة بقيمة 127 مليون دولار في مقابل 82 مليون دولار.





وأشار تميم الضوي إلى استحواذ 10 منتجات على 98% من إجمالي صادرات القطاع إلى الجزائر بقيمة 127 مليون دولار، يأتي على رأسها زيت فول الصويا بقيمة 57 مليون دولار بنسبة 45% من الإجمالي.





وبلغت صادرات مصر من مركزات المشروبات الغازية إلى الجزائر نحو 53 مليون دولار تمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع لهذا السوق، ومن منتجات مطاحن "شعير ونشا" بقيمة 5 ملايين دولار، ومن جيلاتين ومواد زلالية نحو 3 ملايين دولار، ومن جلوكوز نحو 1.6 مليون دولار.





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وأضاف الضوي أن قيمة صادرات مصر من زيوت ودهون نباتية للجزائر سجلت نحو 1.5 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2020"، ومن فراولة مجمدة نحو مليون دولار، ومركزات عضائر نحو 900 ألف دولار، وبسكويت ومقرمشات نحو 800 ألف دولار، وطحينة وحلاوة نحو 500 ألف دولار.

وذكر أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية من منتجات القطاع للسوق الجزائري في ظل استحواذ 10 منتجات على 93% من إجمالي واردات الجزائر من المنتجات الغذائية والتي لها بديل في هيكل الصادرات الغذائية المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار خلال 2019، يأتي على رأسها الألبان بقيمة 977 مليون دولار، يليها السكر بقيمة 646 مليون دولار ثم زيت الصويا بنحو 566 مليون دولار.





وتستورد الجزائر محضرات غذائية بنحو 109 ملايين دولار، وأجبان بنحو 91 مليون دولار، وأسماك محضرة ومعلبة بنحو 52 مليون دولار، وسمن نباتي بنحو 43 مليون دولار، وزبدة بنحو 41 مليون دولار، وخمائر بنحو 36 مليون دولار، وشيكولاتة بنحو 33 مليون دولار.