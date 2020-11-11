AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصير المقرات الحكومية بعد نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. تفاصيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

 ناقش  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن آخر مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بـ العاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، خلال اجتماع مجلس الوزارء.

وأكد  مصطفى مدبولي في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددًا على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

اقرأ أيضا.. التنظيم والإدارة: تسليم تقرير عن كل موظف لاختيار المنتقلين للعاصمة الادارية

وفي أطار ذلك تردد سؤال حول مصير جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بعد اخلاءها عقب نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة و ونقل الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة إلى  أماكن بديلة لها تكون أصغر حجمًا.

 

وقال مصدر مسئول، إن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة ، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن صندوق مصر السيادي سيحصل على  الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية.

وكان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقتا سابق ما تردد من أنباء عن بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقف تكافل وكرامة وتسريح الموظفين أبرزهم..الحكومة تنفي 12 شائعة في 7 أيّام.. فيديو جراف

الحكومة: لا صحة لبيع مقرات الوزارات لجهات أجنبية عقب الانتقال للعاصمة الإدارية

الحكومة تنفي 10 شائعات .. لا صحة لتخفيض رواتب الموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية ..ثبات ضريبة الدخل على المواطنين .. حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة .. ولا بيع للمقرات القديمة للوزارات لجهات أجنبية

الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع.. فيديوجراف

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

مدبولي يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

السيسي: سنواصل التضامن بين دول شرق المتوسط.. ولن نسمح لأي طرف بفرض مواقفه العدوانية

أشباح ومذكرات.. معلومات ووقائع غريبة من كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة.. فيديو

اللقاح فيه خطر قاتل.. إعلامية كويتية تحذر من دواء فايزر الأمريكي ضد كورونا

10 صور لـ عائشة عطية تبرز جمالها بعد حملها بدون زواج

بعد الحمل بدون زواج.. عائشة عطية تتصدر ترند جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول نظام قيادة ذاتية للسيارات بأيد مصرية.. صور

بشاحن خارق.. تعرف على مواصفات سلسلة أوبو القادمة Reno5 5G

انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق غارب – الغردقة