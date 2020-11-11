التنظيم والإدارة: تسليم تقرير عن كل موظف لاختيار المنتقلين للعاصمة الادارية





قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إلى إنه تم الانتهاء من تقييم العاملين بالوزارات والجهات المقرر انتقالها إلى العاصمة الادارية الجديدة على (مهارات اللغة والحاسب، جدارات سلوكية)، والانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لنحو ٦٠ ألف موظف، وفقًا لنتائج التقييمات.





تقرير فردى عن كل موظف إلى الوزير المسئول ليقوم بـ العاصمة الادارية الجديدة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد المرشحين للانتقال من قبل وزاراتهم والجهات الاخرى، بلغ ٣٧٠٩٠ موظفًا تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لعدد ٣٠٨٧٤ موظفًا منهم. وأضاف صالح الشيخ أنه تم تسليمإلى الوزير المسئول ليقوم بـ اختيار المنتقلين إلى العاصمة ، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار للانتقال إلى، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد المرشحين للانتقال من قبل وزاراتهم والجهات الاخرى، بلغ ٣٧٠٩٠ موظفًا تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لعدد ٣٠٨٧٤ موظفًا منهم.





وحول الخطة التدريبية للموظفين المخطط انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أ وضح الشيخ أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة انتهى من وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة، تتضمن أربعة برامج رئيسية: حزمة برامج الأساسيات، حزمة برامج الجدارات السلوكية، حزمة البرامج التخصصية، حزمة برامج التطبيقات، وتم التنويه إلى أنه تم البدء فى تنفيذ حزمة البرامج الأساسية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد بلغ عدد المتدربين ٤٠٧٦ متدربًا حتى الآن.





جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، والخطوات والاجراءات الخاصة بانتقال الحكومة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء احمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.