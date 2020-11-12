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حوادث

الابن العاق.. ضبط المتهم في واقعة فيديو إذلال والدته القعيدة بالشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شخص متهم بإذلال والدته القعيدة وإجبارها على نزول السلم زحفًا في منزل الأسرة بقرية "العباسة" بأبو حماد.


كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لشخص يقوم بإهانة وإذلال والدته وجعلها تزحف على سلالم منزله وهي عاجزة عن الحركة، وأكد ناشرو الفيديو أن الواقعة بمركز أبو حماد بالشرقية.


وفور انتشار الفيديو، وجه محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، بتشكيل لجنة من التدخل السريع لفحص فيديو الواقعة، والتي تبين حدوثها بمركز أبو حماد.


تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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