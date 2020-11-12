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محافظات

وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:14 ص
وقف تعديلات معمارية
وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة
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محمد الطحاوي

تمكنت "ثناء فوزي" رئيس حي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية من إيقاف أعمال تعديلات معمارية مخالفة لشروط الترخيص الممنوح لعقار بشارع عبدالعزيز علي مع شارع عمر بن الخطاب بمنطقة القومية بنطاق حي ثان الزقازيق .

 

وأكدت رئيسة حي ثان الزقازيق انه جاء ذلك خلال مرورها بنطاق الحي ولاحظت المخالفة.


 وعلى الفور تم تحرك وحدة التدخل السريع والاشغالات ورجال الشرطة وتم وقف المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق انه تم إيقاف أعمال تشطيبات وتعديلات بعقار بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له وذلك بمنطقة فلل الجامعة .

 

وعلى الفور تم استدعاء وحدة التدخل السريع بالحي بمعداتها لإيقاف البناء المخالف، والتحفظ على المعدات وأدوات البناء المستخدمة بالموقع واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين

وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية
وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية
وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية
وقف تعديلات معمارية وأعمال تشطيبات مخالفة لشروط الترخيص لعقارين في الشرقية

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