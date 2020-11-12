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أخبار البلد

السيسي يلتقي وزير الطاقة والبيئة اليوناني

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في أثينا مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني. 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث دعم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة، خاصةً في ضوء الجهود المصرية لتعزيز قطاع الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني داخل مصر.

وقد أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بالتوقيع علي ميثاقه من قبل دوله الاعضاء، والذي سيمثل محفلًا إقليميًا هامًا في هذا الإطار، بالاضافة إلى الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان والتي ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكل الطرفين بالبحر المتوسط. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الإرادة المشتركة بين البلدين لتفعيل جهودهما للتعاون في مجال الطاقة إلى نتائج واقعية من أجل صالح البلدين والشعبين الصديقين.

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