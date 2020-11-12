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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 ميزات بـ Whatsapp Web لا يعلمها الكثيرون.. PlayStation 5 لن تدعم بعض ميزات الإصدارات السابقة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:01 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة:


لا يزال العديد من الأشخاص يعملون من منازلها مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وبسبب الحاجة للعمل من المنزل بدأ الناس في استخدام مجموعات تطبيق واتساب Whatsapp للتواصل، ومع الحاجة لإجراء اجتماعات مرئية اتجه العديد لاستخدام إصدار سطح المكتب من تطبيق التراسل الشهير والمعروف باسم Whatsapp Web، ومع ذلك فبعض المستخدمين يجهلون أبرز ميزاته.


صرح مسئولان من شركة سوني Sony، في مقابلة مع موقع AV Watch الياباني عن بعض الميزات التي ستغيب عن منصة الألعاب الجديدة المنتظرة بلاي ستيشن 5 PlayStation 5 عند إطلاقها.


حصل هاتفا شركة وان بلس، OnePlus 5 و OnePlus 5T، على واجهة المستخدم الأحدث من الشركة OxygenOS 10، والتي تعمل بنظام التشغيل Android 10، خلال فصل الربيع ولكن كان التحديث مليئًا بالمشكلات.


تستخدم الشركات ومقدمو الخدمات والمتاجر الشهيرة حاليا، تطبيق التراسل الأشهر واتساب لتقديم الخدمات أو العروض الترويجية الخاصة بها عبر تطبيق المراسلة  باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة، وهي تعد رسائل مزعجة لبعض مستخدمي تطبيق WhatsApp Business.


أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن واجهة المستخدم الجديدة من شركة فيفو OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، سيتم طرحها يوم 18 نوفمبر الجاري جنبا إلى جنب مع سلسلة هواتف الشركة vivo X60.

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