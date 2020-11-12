النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

قال الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية ، إن الصيدلي هشام رسلان وابنه الدكتور أحمد توفيا في الغربية في أسبوع واحد؛ بسبب فيروس كورونا، وأول أمس تُوفي دكتور صيدلي آخر؛ وهذا بسبب تعاملهم مع المواطنين والاحتكاك بهم من أجل أداء واجبهم.





وأضاف هاني دنيا، في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن الوفيات تحدث رغم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافةً إلى إلغاء قياس الضغط في الصيدليات وغيرها من الإجراءات.





، أن هناك انتشارًا سريعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، وهذا ما تمت ملاحظته في الفترة الماضية، وهناك حالات تم شفاؤها من فيروس كورونا، ولكن يعود إليها الفيروس مرة أخرى. وأوضح نقيب الصيادلة بالغربية ، أن هناك انتشارًا سريعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، وهذا ما تمت ملاحظته في الفترة الماضية، وهناك حالات تم شفاؤها من فيروس كورونا، ولكن يعود إليها الفيروس مرة أخرى.





وتابع أن هناك 200 صيدلي أصيبوا في الغربية بفيروس كورونا، ومنهم 7 توفوا، ويجب إ دراج الصيادلة في صندوق الشهداء.