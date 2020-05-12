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محافظات

نقيب الغربية ينعى "مدحت ريشة" شهيد الصيادلة بعد إصابته بـ كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن مجلس إدارة نقابة الصيادلة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة أحد الاطباء الصيادلة يدعي "مدحت ريشة " أحد شهداء الصيادلة وذلك إثر إصابته بعدوي فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا أنه سيتم إقامة عزاء لأبن النقابة بمسقط رأسه وسط إجراءات وقائية.


ولفت الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية إلى أن مجلس إدارة النقابة نعى شهيد الصيادلة بقوله: " ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك يا د مدحت لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون توفي الي الله تعالى الدكتور مدحت ريشة اول شهيد صيدلي من الغربية" .


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وتابع: "اسأل الله العظيم له الرحمة والمغفرة وان يكتبه من الشهداء وخالص عزائي لزوجته الدكتورة غادة الخياط اسأل الله لها الثبات والصبر على قضاء الله " .


وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة تقدموا بواجب العزاء إلي أسرة الشهيد وأفراد عائلته بالكامل، مضيفا: "ربنا يرفع البلاء عن بلدنا ويكتب الخير والشفاء لكافة حالات الإصابات الإيجابية بعدوي كوفيد 19 ".

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