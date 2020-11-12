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تكنولوجيا

PlayStation 5 لن تدعمها.. سوني تكشف عن ميزات تفقدها منصة ألعابها عند الإطلاق

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
منصة PlayStation
منصة PlayStation 5
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شيماء عبد المنعم
صرح مسئولان من شركة سوني Sony، في مقابلة مع موقع AV Watch الياباني عن بعض الميزات التي ستغيب عن منصة الألعاب الجديدة المنتظرة بلاي ستيشن 5 PlayStation 5 عند إطلاقها.


وبحسب ما ذكره موقع "vistabuzz"، على عكس الأنظمة الأساسية بمنصات الألعاب الشهيرة Xbox من مايكروسوفت Series X، وXbox Series S، فإن جهاز "بلايستشن 5" لن يدعم إخراج الصورة محليا على الشاشات التي تبلغ دقتها 1440 بكسل، ولكنها بدلًا من ذلك ستزيد من دقة شاشات 1080 بيكسل.




وإلى جانب ذلك، لن تحتوي منصة PlayStation 5، على متصفح للويب، مما يخالف التقليد الذي وضعته الإصدارات السابقة من سوني بلاي ستيشن 3 و4، وأشار أحد المسئولين لضرورة وجود متصفحا للويب منفصلا يتجاوز إمكانات المتصفح المطلوبة في النظام الأساسي للمنصة، مثل تسجيل الدخول إلى شبكات الـ Wi-Fi.


ومن المحتمل أن تتوافق منصة PlayStation 5، مع تقنية الواقع الافتراضي ولكن بنسبة قليلة جدا، مع ضرورة التقدم للحصول على محول للكاميرا مجاني لدعم نظارات الواقع الافتراضي، ثم إنه لا يمكن تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي إلا في وضع التوافقية الخاصة بألعاب منصة بلاي ستيشن 4.


وتخطط شركة سوني لإطلاق منصة الألعاب الجديدة بلايستيشن 5، ليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020، وستقدم منصة الألعاب دعما لخدمة الألعاب السحابية  PlayStation Now، مما يعني أنه سيكون بإمكان مستخدميها اللعب بألعاب بلاي ستيشن السابقة بعدد أكثر مما كان عليه في السابق.

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