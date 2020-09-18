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تكنولوجيا

طرح PlayStation 5 للطلب المسبق في السعودية.. السعر والمواصفات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:02 م
سعر بلايستيشن 5
سعر بلايستيشن 5
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سوني، عن موعد طرح النسخة الجديدة من جهاز ألعابها الإلكتروني بلايستيشن 5 PlayStation 5، والذي سيتوفر اعتبارا من 12 نوفمبر القادم في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 399 دولار أمريكي.

ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، توفر سوني بـ سعر 399 دولار إصدارا رقميا لوحدة التحكم بلايستشن 5 ولكن لا تحتوي على محرك أقراص Blu-ray. ولكن إذا كنت ترغب في شراء إصدار لتشغيل ألعاب PS5 المستندة إلى الأقراص، وأفلام Blu-ray بدقة 4K ، ومتوافق مع ألعاب PS4، فهناك  إصدار أكبر من وحدة التحكم يحتوي على كل ذلك مقابل سعر 499 دولار.


سعر بلايستشن 5 PS5 في السعودية

أوضحت شركة سوني إن "النسخة الرقمية" من جهاز الألعاب الخاصة بها بلايستيشن 5 ستأتي بسعر 399 دولار، أي ما يعادل 1500 ريال سعودي، أما الإصدار الأساسي مع محرك أقراص تتوفر بسعر 499 دولار أمريكي، أي مايعادل 1871 ريال سعودي.

وتتيح شركة سوني لعشاق ألعاب بلايستيشن حول العالم، إمكانية التسجيل عبر موقع الشركة الرسمي  للحصول على فرصة التقديم على الطلب المسبق اعتبارا من أمس الخميس 17 سبتمبر.

وبدأت العديد من تجار التجزئة الألكترونية، بتلقي طلبات الحجز المسبق على وحدات بلايستشن 5، من بينها Amazon و GameStop و Best Buy و Target و Sam’s Club و Walmart، وقد أعلنت بعضها إن الوحدات نفذت بسرعة نظرا لكثرة الطلب عليها. 

ويأتي جهاز PS5 بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.

وكما يحتوي جهاز PS5 على ذاكرة وصول عشوائي رام حجم 16 جيجابايات من نوع GDDR6 SDRAM، وسيكون الجهاز قويًا للغاية ويمكنه أن يقدم صورة أفضل بكثير مما كان عليها PS4. 
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