سوني تعلن عن موعد حدث مهم لأجهزة PlayStation 5.. تفاصيل

أعلنت شركة سونى اليابانية عن عقد حدثا جديدا قادما ، يوم الأربعاء المقبل ، للإعلان عن أهم تحديثات ألعاب الفيديو التى ستحصل عليها أجهزة PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 والتى تم الإعلان عنها رسميا في شهر يونيو الماضى.





وبحسب موقع The Verge فإن الحديث سيتم إطلاقه أون لاين على مواقع استديوهات ألعاب سونى ، وستكون مدته 40 دقيقه كما سيشمل سعر

أجهزة PlayStation 5 .





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وسيتم إطلاق حدث سونى القادم بتوقيت الرابعة مساء شرق الولايات المتحدة، أى أنه سيكون العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





وكانت سونى قد أعلنت عن بدء الحجز المسبق لأجهزة PlayStation 5 ، حيث حذرت الشركة من أن أعداد بلاي ستشين 5 قد تنفد سريعا، ولذلك لوجود عدد محدود منها.





وأكدت سونى أنها ستقوم بزيادة أعداد أجهزة بلاي ستيشن 5 إلى أكثر من 10 مليون جهاز بحلول شهر من العام القادم 2021 ، بزيادة 100% ، وذلك لتغطية الطلبات القادمة على الأجهزة في ظل تفشي فيروس كورونا، والذى أدى إلى ارتفاع أعداد المستخدمين للألعاب الفيديو وشراء أجهزة الألعاب.





وكشفت تسريبات أن سعر جهاز بلاي ستيشن PS5 ستبدأ من 500 دولار أمريكي، أى أنه سيكون قريبا من سعر منصة Xbox Series X ، أى ما يعادل حوالى 7883 ألف جنيه مصرى.



