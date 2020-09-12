ميزة خارقة في أجهزة بلاي ستيشن 5 القادمة

منذ الاعلان الرسمى لشركة سوني اليابانية، على منصتها لألعاب الفيديو PlayStation 5 بلاى ستيشن 5 منذ عدة أشهر، حاولت الشركة بعدد من الطرق جذب الانتباه والترويج لجهاز الألعاب قبل عرضه للحجز المسبق ، ولكن التحديث الجديد الذى ستقوم سونى بإضافته على الجهاز يعتبر الأهم على الإطلاق.





وكشف موقع Wccftech التقنى أن شركة سونى ستضيف ميزة جديدة لأجهزة PlayStation 5 لم تكن موجودة على الإطلاق في أى أجهزة من أجهزة بلاي ستيشن السابقة، وهى عبارة عن إمكانية التحويل التلقائى من ذراع لآخر أثناء اللعب بشكل آلى عند نفاد البطارية.









وقامت سونى بمد البطارية في الذراع الواحد من أجهزة PlayStation 5 من 3 إلى 4 ساعات وبذلك تتفوق بطارية الجهاز على جهاز PlayStation 4، وكان في السابق عندما كانت تتوقف بطارية ذراع ما فإن المستخدم كان يضطر للتوقف عن اللعب والتبديل إلى الذراع الآخر.





ويحتوى جهاز الألعاب PlayStation 5 أو PS5، أكثر من 4000 لعبة والتى من أبرزها Kena: Bridge of Spirits و لعبة Village: Resident Evil ، كما سيحتوى على جميع أجهزة PlayStation 4 .





وكانت شركة سونى قد أعلنت عن بدء الحجز المسبق لمنصة الألعاب التابعة لها، جهاز PlayStation 5 ، حيث حذرت الشركة من أن أعداد بلاي ستشين 5 قد تنفد سريعا، ولذلك لوجود عدد محدود منها.



