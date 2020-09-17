AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

للنشر 3 عصرا))بكاميرا احترافية.. سوني تطلق Xperia 5 II بسعر باهظ.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:00 م
هاتف Xperia 5 II
هاتف Xperia 5 II
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتفها الذكية Xperia 5 II، والذي ]اتي موجها لمحبي التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والألعاب، حيث يمتاز هذا الهاتف على عكس سابقه Xperia 1 II، بمعدل تحديث عال للشاشة يصل إلى 120 هرتز في الثانية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف Sony Xperia 5 II، بشاشة طويلة بنسبة عرض إلى ارتفاع  21:9، وبقياس 6.1 بوصة، من نوع OLED، وتحتوي الشاشة على معدل تحديث باللمس يبلغ 240 هرتز والعديد من تحسينات البرامج والأجهزة لتقليل زمن الوصول بنسبة 35٪.

أقرأ أيضاً|

ويتم تشغيل هاتف Xperia 5 II، بمعالج من نوع Snapdragon 865، يدعم شبكات الجيل لخامس 5G ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع خيارين لذاكة التخزين الداخلية حجم 128 و256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخاجية microSD.

ويقدم هاتفXperia 5 II، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وتقول شركة سوني أنه أول هاتف ذكي قادر على تسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة بمعدل 120 إطار في الثانية بتقنية 4K HDR.

Sony Xperia 5 II launches with 6.1" 120 Hz OLED display, same hardware as the Xperia 1 II

وتتميز جميع الكاميرات الثلاث بعدسات ZEISS بطبقة T * المضادة للانعكاس، كما توفر يتوفر ضبط تلقائي للصورة على العين (يعمل على كل من البشر والحيوانات)، ويمكن لهاتف Sony Xperia 5 II، التقاط 20 صورة في الثانية مع AE / AF المستمر.
Xperia 5 II: Photography Pro

ويحتوي هاتف Xperia 5 II، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتدعى سوني أنه يمكن شحن الاتف بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وكما يأتي الهاف بميزتين للحفاظ على البطارية، مع ميزة Battery Care، والتي تتيح لك  تقييد الحد الأقصى للشحن بنسبة 90٪، بينما يتيح التحكم في الطاقة H. S تبريد حرارة الهاتف أثناء استخدام الألعاب.
EMBARGO: Sony Xperia 5 II launches with 6.1'' 120 Hz OLED display, same hardware as the Xperia 1 II

ويتوفر هاتف Xperia 5 II، في أربع خيارات لونية هي السو والرمادي والأزرق والوردي، مقابل سعر  950 دولارًا في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14,921 جنيه مصري) ، على أن يطرح للبيع في 29 سبتمبر، وتقول سوني: إن الهاتف لن يتم شحنه حتى 4 ديسمبر 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسوس تكشف عن أقوى هواتف الألعاب ROG Phone 3.. تعرف على السعر والمواصفات

منافسة قوية.. أبرز الفروق بين هاتفي الألعاب الأحدث ROG Phone 3 وLegion Duel

لينوفو تتفوق على شاومي.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي بلاك شارك 3 برو وLegion Duel

أيهما أفضل.. مقارنة بين أحدث هواتف الألعاب Legion Duel و Red Magic 5S

تدور 100 مرة في اليوم.. تعرف على سلسلة أسوس Zenfone 7 بكاميرا قابلة للطي.. فيديو

تسريبات تكشف سعر ومواصفات Sony Xperia 5 II تحفة سوني القادمة

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

شاهد.. ريم البارودي فى أحدث ظهور لها

في عيد ميلادها.. حساب وهمي وضع عبلة كامل في مأزق

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. القومي للمرأة و التنظيم والإدارة يبحثان وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي

شاهد | شيكابالا وابنه يرقصان في عيد ميلاد نادر حمدي

إصابات وكورونا.. الأهلي بلا دفاع قبل مواجهة مصر المقاصة

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تعلن اختبارات كورونا.. وبدر خلف يثير الجدل باختبار حمل

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟