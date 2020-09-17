للنشر 3 عصرا))بكاميرا احترافية.. سوني تطلق Xperia 5 II بسعر باهظ.. صور

أعلنت شركة سوني Sony ، عن أحدث هواتفها الذكية Xperia 5 II، والذي ]اتي موجها لمحبي التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والألعاب، حيث يمتاز هذا الهاتف على عكس سابقه Xperia 1 II، بمعدل تحديث عال للشاشة يصل إلى 120 هرتز في الثانية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف Sony Xperia 5 II ، بشاشة طويلة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وبقياس 6.1 بوصة، من نوع OLED، وتحتوي الشاشة على معدل تحديث باللمس يبلغ 240 هرتز والعديد من تحسينات البرامج والأجهزة لتقليل زمن الوصول بنسبة 35٪.





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ويتم تشغيل هاتف Xperia 5 II، بمعالج من نوع Snapdragon 865، يدعم شبكات الجيل لخامس 5G ، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع خيارين لذاكة التخزين الداخلية حجم 128 و256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخاجية microSD.





ويقدم هاتفXperia 5 II، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وتقول شركة سوني أنه أول هاتف ذكي قادر على تسجيل فيديوهات بالحركة البطيئة بمعدل 120 إطار في الثانية بتقنية 4K HDR.









وتتميز جميع الكاميرات الثلاث بعدسات ZEISS بطبقة T * المضادة للانعكاس، كما توفر يتوفر ضبط تلقائي للصورة على العين (يعمل على كل من البشر والحيوانات)، ويمكن لهاتف Sony Xperia 5 II، التقاط 20 صورة في الثانية مع AE / AF المستمر.





ويحتوي هاتف Xperia 5 II، على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، وتدعى سوني أنه يمكن شحن الاتف بنسبة 50% خلال 30 دقيقة، وكما يأتي الهاف بميزتين للحفاظ على البطارية، مع ميزة Battery Care، والتي تتيح لك تقييد الحد الأقصى للشحن بنسبة 90٪، بينما يتيح التحكم في الطاقة H. S تبريد حرارة الهاتف أثناء استخدام الألعاب.





ويتوفر هاتف Xperia 5 II، في أربع خيارات لونية هي السو والرمادي والأزرق والوردي، مقابل سعر 950 دولارًا في الولايات المتحدة (أي ما يعادل 14,921 جنيه مصري) ، على أن يطرح للبيع في 29 سبتمبر، وتقول سوني: إن الهاتف لن يتم شحنه حتى 4 ديسمبر 2020.