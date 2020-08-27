AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 ص
سوني تطلق Xperia
سوني تطلق Xperia 8 lite..تعرف على السعر و المواصفات..صور
Advertisements
قسم التكنولوجيا
تستعد شركة سوني اليابانية العريقة لإطلاق هاتف Xperia 8 lite في 1 سبتمبر المقبل رسميًا بالأسواق، والذى سيتم طرحه أولًا فى بلده اليابان على أن يصل باقي دول العالم لاحقًا.

وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، يشبه Xperia 8 lite إلى حد كبير هاتف Xperia 10 الذي تم إطلاقه فبراير ٢٠١٩، إلا أن الفارق الوحيد فى تجهيزات الكاميرا الأساسية.

يأتي Xperia 8 lite بشاشة من نوع LCD قياس ٦ بوصة بدقة عرض Full HD+، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Snapdragon 630، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

ولعشاق التصوير جاء Xperia 8 lite بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 8 ميجابسكل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة ٨ ميجابكسل، كما تم تزويد الهاتف بقاريء لبصمة الإصبع.

يمتلك هاتف Xperia 8 lite فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣.٥ ميلليمتر، بالإضافة لبطارية سعة ٢٨٧٠ مللي أمبير وتدعم الشحن من خلال منفذ شحن USB-C، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android Pie.

وستطرح سوني Xperia 8 lite فى لونين هما الأبيض والأسود مقابل ٢٨٠ دولارا، بما يعادل ٤٥٠٠ جنيه.
سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور
سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور
سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تسريب إعلان هاتف Honor 30 Lite قبل إطلاقه بساعات

تعرف على مواصفات وسعر هاتف ريلمي الجديد قبل إطلاقه رسميًا

بأرخص الأسعار.. أفضل هواتف هونر Honor في 2020 .. فيديو

أسعار أفضل هواتف Oppo فى مصر.. الأرخص بـ 2590 جنيها.. صور

ترشيحاتنا

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

نشرة البرلمان.. حالة واحدة تعفيك من غرامة الانتخابات.. النواب يبحث تخفيض رسوم الطلاب الراسبين

أهم الأخبار.. عودة حظر التجول واردة.. المتخلفون عن التصويت في الشيوخ أمام النيابة العامة.. وتصاعد المظاهرات في طرابلس

بلاش استعجال.. ميدو يوجه نصيحة خاصة لـ مروان محسن

كيفية التخلص من النمل.. 11 حيلة مبتكرة منها استخدام الفلفل الحار

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. ريهام عبد الغفور تتألق في أحدث ظهور لها

رحلة عائلية تنتهي بمأساة.. هجوم دب مفترس يودي بحياة سيدة أمام نجلها.. تفاصيل

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر