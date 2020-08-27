سوني تطلق Xperia 8 lite.. تعرف على السعر والمواصفات ..فيديو وصور

تستعد شركة سوني اليابانية العريقة لإطلاق هاتف Xperia 8 lite في 1 سبتمبر المقبل رسميًا بالأسواق، والذى سيتم طرحه أولًا فى بلده اليابان على أن يصل باقي دول العالم لاحقًا.





Xperia 8 lite إلى حد كبير هاتف Xperia 10 الذي تم إطلاقه فبراير ٢٠١٩، إلا أن الفارق الوحيد فى تجهيزات الكاميرا الأساسية. وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، يشبه





يأتي 8 lite بشاشة من نوع LCD قياس ٦ بوصة بدقة عرض Full HD+، بالإضافة لمعالج قوي من نوع Snapdragon 630، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت. Xperia 8 lite





ولعشاق التصوير جاء Xperia 8 lite بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 8 ميجابسكل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة ٨ ميجابكسل، كما تم تزويد الهاتف بقاريء لبصمة الإصبع.





يمتلك هاتف Xperia 8 lite فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس ٣.٥ ميلليمتر، بالإضافة لبطارية سعة ٢٨٧٠ مللي أمبير وتدعم الشحن من خلال منفذ شحن USB-C، كما أن الهاتف يعمل بنظام Android Pie.



