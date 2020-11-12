إرشادات ونصائح هامة لمزارعي القمح بالبحيرة

شدد المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على مزارعي القمح الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة مع ضرورة الاهتمام بالتقاوي المعتمدة مع الحذر من الامطار الغزيرة، كما وجه إدارة الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أيمن عاشور مدير الإدارة بالإنابة، بأهمية التوعية المستمرة للمزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة واختيار افضل اصناف التقاوي لتحقيق أعلى إنتاجية.







وأشار وكيل الوزارة، إلى أن معهد المحاصيل الحقلية أعلن عن مجموعة ارشادات ونصائح هامة لمزارعي القمح قبل وأثناء الزراعة منها التأكيد على أهمية تسوية الارض بالليزر والالتزام بمواعيد الزراعة المقررة وهى من 15 الى 30 نوفمبر في الوجه البحري، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بغزارة أو اللجوء إلى الزراعة الحراتي، وأهمية زراعة التقاوي الجيدة المعتمدة من الوزارة وبالأسعار المدعومة للمزارعين والتوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها، ايضا الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25 % من كمية مياه الري وإتباع السياسة الصنفية والتي تُحدد الأصناف التي تجود في كل منطقة وتُقلل من الفقد في المحصول نتيجة الإصابات المرضية التي قد تحدث من زراعة صنف في منطقة غير ملائمة.

وأوضح، أن يتم التدعيم من خلال الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الاستراتيجي من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوي اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفني طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور أسبوعيا على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى انتاجيه، وأكد المهندس محمد الزواوى وكيل الوزارة انه من المقرر زراعة 378023 فدان ائتمان، وإصلاح، واستصلاح، وما تم زراعته حتى اليوم 12100 فدان.

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