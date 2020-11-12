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فن

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده: الله يرحمك يا جدع يا طيب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:42 م
كريم عبد العزيز والراحل
كريم عبد العزيز والراحل محمود عبد العزيز
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محمد بدران

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى الرابعة لوفاة والده النجم الراحل،  عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر"كريم محمود عبد العزيز" صورة له بصحبة والده الراحل محمود عبدالعزيز، وعلق عليها قائلًا:" الله يرحمك يا رجولة يا جدع يا طيب يا غالي الله يرحمك يا صاحبي ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

يذكر أن الساحر محمود عبدالعزيز قد توفى في 12 من نوفمبر عام 2016، عم عمر يناهز الـ 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.


يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض.


فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.


وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، الذي عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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