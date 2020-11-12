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ديني

داعية: الملائكة ليسوا رتبة واحدة.. والاصطفاء في القرآن من سنن الله.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، الداعية الإسلامي، إن الاصطفاء في القرآن الكريم سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بدءًا من الملائكة فهم ليسوا في رتبة واحدة، حيث اصطفى الله تبارك وتعالى من الملائكة رسلًا.


وأضاف "الشيخ" خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن سنة الاصطفاء بدءًا من الملائكة ومرورًا بالأنبياء ومرورًا بالأمم فليس الأمم درجة واحدة، والأماكن والأزمان أيضًا فيها اصطفاء.


وأشار  إلى أن الله اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بالمحبة وطاعة النبي هي علامة للإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن اتباع النبي محمد ﷺ باب لمحبة الله للعبد.

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