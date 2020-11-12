داعية: الملائكة ليسوا رتبة واحدة.. والاصطفاء في القرآن من سنن الله.. فيديو

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، الداعية الإسلامي، إن الاصطفاء في القرآن الكريم سنة من سنن الله سبحانه وتعالى بدءًا من الملائكة فهم ليسوا في رتبة واحدة، حيث اصطفى الله تبارك وتعالى من الملائكة رسلًا.









وأضاف "الشيخ" خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن سنة الاصطفاء بدءًا من الملائكة ومرورًا بالأنبياء ومرورًا بالأمم فليس الأمم درجة واحدة، والأماكن والأزمان أيضًا فيها اصطفاء.







