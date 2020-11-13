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بين الناس

مواطن يستغيث من عدم تناسب قراءة العداد مع قيمة فاتورة الغاز

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن احمد خليل مصطفي ، المقيم الوراق شارع النصر بجوار مسجد السنيه القبلي ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تناسب قراءة العداد والذى يوضح عدم  لاستهلاك الفعلى مع الفاتورة الصادرة من شركة أوفر سيس للغاز والمطالب بسدادها .
ويقول فى رسالته : إنه تم التواصل مع الشركة مطالبًا بفحص العداد ولكن لم يتم الإستجابة مع مطالبته بسداد الفاتورة الصادرة على الرغم من  مخالفتها الاستهلاك الفعلى الواضح فى عداد الكهرباء .
وأضاف : العداد مصفر  والشقة مغلقة ولم نستخدم الخدمة ، وعلى الزغم من ذالك الفاتورة 721 جنية ، متسائل : اى يعقل ان اسدد ثمن الفاتورة لم استغل منها شئ نتيجة خطاء الشركة ؟  
وأشار : الشقة تحت بند التقسيط وأقوم بدفع 285 جنية قسط شهريًا .
مناشد المسئولين النظر فى شكواه والعمل على حلها 
للتواصل مع القارئ
01001714167
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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