مواطن يستغيث من عدم تناسب قراءة العداد مع قيمة فاتورة الغاز

أستغاث المواطن احمد خليل مصطفي ، المقيم الوراق شارع النصر بجوار مسجد السنيه القبلي ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم تناسب قراءة العداد والذى يوضح عدم لاستهلاك الفعلى مع الفاتورة الصادرة من شركة أوفر سيس للغاز والمطالب بسدادها .

ويقول فى رسالته : إنه تم التواصل مع الشركة مطالبًا بفحص العداد ولكن لم يتم الإستجابة مع مطالبته بسداد الفاتورة الصادرة على الرغم من مخالفتها الاستهلاك الفعلى الواضح فى عداد الكهرباء .

وأضاف : العداد مصفر والشقة مغلقة ولم نستخدم الخدمة ، وعلى الزغم من ذالك الفاتورة 721 جنية ، متسائل : اى يعقل ان اسدد ثمن الفاتورة لم استغل منها شئ نتيجة خطاء الشركة ؟

وأشار : الشقة تحت بند التقسيط وأقوم بدفع 285 جنية قسط شهريًا .

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