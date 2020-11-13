بابا فين.. فقرة كوميدية لـ بوسي مع منى الشاذلي.. شاهد

شاركت المطربة بوسي في فقرة كوميدية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي".





وأشعلت بوسي حماس الجمهور من خلال غناء مجموعة متنوعة من الأغاني بعد التعرف على اسم الأغنية عن طريق إيموجي يظهر أمامها على الشاشة.





وتسببت بوسي في حالة من البهجة والسعادة داخل ستوري منى الشاذلي بغناء أغنية " بابا فين"، وسط تصفيق وضحك الجمهور.





وكشفت المطربة بوسي، كواليس أزمتها الأخيرة مع والدها، قائلة "تفاجأت بتصريحات والدي بأنني أهمله وقبلها بيومين كلمني وبعتله فلوس".





وأضافت بوسي: "كنت هبعت فلوس لأبويا تاني وتفاجأت بتصريحاته عني أني عاقة ولا أصرف عليه".



