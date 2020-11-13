تامر النحاس: إعارة رجب بكار لسيراميك كليوباترا لموسم.. وهذا موعد توثيق عقد مهاجم الأهلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين أن رجب بكار لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز تمت إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثًا لصفوف الدوري المصري.





وصعد نادي سيراميكا كليوباترا إلى الدوري المصري لأول مرة في تاريخه، ليخوض منافسات المسابقة بداية من الموسم المقبل، المقرر انطلاقه خلال شهر ديسمبر المقبل.





وأضاف تامر النحاس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة النهار: "رجب بكار إعارة لسيراميكا مع أحقية الشراء، رجب في الفترة الأخيرة كان غير سعيدًا بالنسبة له مع بيراميدز، كان الأفضل يخرج إعارة لمدة سنة، وهو انضم لنادي ولد كبيرًا".









تابع: "مروان محسن مهاجم الأهلي في بعض الفترات كان ينضم لمنتخب مصر وهو لم يكن لديه التوفيق الذي معه في الفترة الأخيرة، تخيلت تواجده مع المنتخب، ولكن هذه رؤية فنية لحسام البدري".





وواصل: "هذا عامل مهم لكي يجتهد ويركز مع الأهلي لكي يعود لمكانه الطبيعي في منتخب مصر".





وعن توثيق عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي، قال: "سيكون في الفترة بين 30 نوفمبر و6 ديسمبر".



