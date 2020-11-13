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أخبار العالم

رئيس تنفيذي.. قرار جديد من آبي أحمد للسيطرة على إقليم تيجراي المتمرد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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أحمد محرم
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قرارًا بتعيين رئيس تنفيذي لإقليم تيجراي شمالي البلاد، في مسعى جديد للسيطرة على الإقليم المتمرد بعد إعلان الحكومة الإثيوبية الحرب عليه.

واتهم زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي، ديبريتسيون جبريمايكل، اليوم الخميس، القوات الاتحادية والحكومة بشن غارات جوية تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين في الإقليم خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا دفاعه عن الشعب. 

وأكد زعيم الإقليم وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء على أنه لا يمكن خضوع إقليم تيجراي بواسطة السكين، على حد وصفه. 

وقالت رويترز إن القتال الدائر بين القوات الحكومية من ناحية، وإقليم تيجراي الإثيوبي من ناحية أخرى يهدد استقرار البلاد، والقرن الأفريقي بكامله. 

وأمر آبي أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، بشن ضربات جوية وأرسل قوات إلى تيجراي الأسبوع الماضي بعد اتهام القوات الموالية لقيادة تيجراي بمهاجمة قاعدة عسكرية فيدرالية.

ونفى زعيم إقليم تيجراي شن قواته أي عمليات عسكرية أو اعتداء، مؤكدا أنه كان في موضع دفاع عن النفس فقط، ولم ترتكب أي جريمة في حق أحد. 

فيما أشار جبريمايكل : "كما أراها من رئيس الوزراء، لا أعتقد أن السلام سيأتي قريبًا، لأنه يعتقد أنه قادر على سحقنا، فهو يعتقد أنه يمكن أن يفعل كل شيء من قبل قواته المسلحة". 

وشدد على أنه: "حتى يعلم أنه لم يمكنه فعل ذلك، لا أعتقد بإمكانية عقد سلام في الإقليم".
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