انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
ذكرى لا تنسى.. وأثر باق | شهادات بحق المهندس أحمد عبد العليم المتوفى في مكة

الزوج والزوجة
الزوج والزوجة
ياسمين القصاص

ترك حادث المهندس أحمد عبد العليم السيد، وزوجته، وطفلهما في مكة أثرا بالغا في كل من عرفهم، إذ كان المهندس أحمد محبوبا من الجميع سواء في السعودية أو في مصر. 

فكان شخصية محبة وخلوقة، يترك بصمته الطيبة في كل مكان، وقد تأثر الكثيرون برحيله بشدة لما كان يتمتع به من أخلاق رفيعة وعلاقات طيبة مع من حوله. 

وفي هذا الصدد، قال المهندس السوداني، عدي بدر، مقيم بالسكن مع الراحل المهندس أحمد عبد العليم في السعودية، أثناء عمله: "رحم الله المهندس وأسرته، وجعل مثواهم الجنة، وتقبلهم قبولا حسنا بإذن الله.. أنا مهندس سوداني، وقد جمعتني بالمرحوم صدفة جميلة. كنت أسكن في شقة مع أولادي، وبعد سفرهم إلى السودان احتجت إلى رفيق سكن يشاركني الإيجار، ونشرت إعلانا في الفيسبوك، فتواصل معي صديقه، وهو أيضا مهندس، وأخبرني أن صديقه عائد حديثا من مصر ويحتاج إلى مكان يقيم فيه لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تلتحق به أسرته".

وأضاف بدر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "جاء صديقه معه، وتعرّفنا على بعضنا.. أعجبه السكن واستقر معي بالفعل، وقضى معي قرابة شهرين ونصف. ومع مرور الوقت نشأت بيننا معرفة طيبة باعتبار أننا جميعا من نفس المجال".

وأشار بدر، إلى أن في صباح يوم الجمعة، كلمني صديقه وأخبرني بالخبر الصادم، وفاة المهندس وزوجته وطفله في حادث بمكة، كان وقع الخبر شديدا علي، فقد كان رجلا في قمة الأخلاق والاحترام، ومتعاونا إلى أبعد حد، ومنذ وصوله إلى السعودية تعلق بمكة تعلقا خاصا، فكان يحرص على زيارتها كل يوم جمعة حتى قبل أن تصل أسرته.

وتابع: "كان طموحا للغاية، مفعما بالنشاط والشغف، خاصة أن عمله في مجال مبيعات الهندسة يتطلب حركة وعلاقات واسعة، وقد كان بالفعل نشيطا ومتحمسا ومهنيا بكل معنى الكلمة، وأكثر ما كان يشغل باله هو الإسراع في إحضار أسرته، فقد كان شديد التعلق بطفله الرضيع سليم، ولا يطيق البعد عنه كما كان يحدثني دائما".

 واختتم: "ورغم الفترة القصيرة التي سكن فيها معي، فقد ترك في نفسي أثرا كبيرا، والله يعلم أنني فقدته كأخ حين سمعت خبر وفاته، فقد كان نعم الصديق والإنسان الجدع.. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويعوض شبابه الجنة".

السعودية وفاة مهندس مصري وزوجته المهندس أحمد عبدالعليم القنصلية المصرية مصر

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

زحام شديد بمدرسة الإعدادية بنات للمشاركة في انتخابات النواب 2025

زحام شديد بمدرسة الإعدادية بنات للمشاركة في انتخابات النواب 2025

كوبونات شراء تقدم كرشاوى انتخابية

كوبونات شراء.. المنظمة المصرية تعلن رصد مخالفات انتخابية بمحافظة دمياط

انتخابات

توافد الناخبين بلجان مصر القديمة والمنيل بالفترة المسائية

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

