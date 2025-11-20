قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حكاية ورد وشيكولاتة.. حقيقة أم دراما؟| والدة شيماء جمال تكشف لـ صدى البلد: أشاهد المسلسل مع ابنة الراحلة.. ولن أتاجر باسم ابنتي

ورد وشيكولاتة شيماء جمال
ورد وشيكولاتة شيماء جمال
إسراء عبدالمطلب

يعود الجدل حول قضية المذيعة شيماء جمال بعد تصريحات المنتج جمال العدل بشأن مسلسل "ورد وشيكولاتة"، إذ أكد أن العمل مستوحى من أحداث حقيقية لكنه لا يقدّم توثيقًا مباشرًا لحادثة مقتل شيماء، رغم تشابه بعض العناصر التي دفعت الجمهور للربط بينهما. 

وتأتي أهمية هذا الجدل لكون القضية من أبرز الجرائم التي صدمت المجتمع خلال الفترة الماضية بعد كشف تورّط زوجها في قتلها وإخفاء جثمانها، ويركّز المسلسل على التحولات النفسية والظروف التي تجعل أشخاصًا عاديين يتحولون إلى قتَلة، في معالجة درامية من بطولة الفنانة زينة والفنان محمد فراج.

ماذا قالت والدة شيماء جمال عن مسلسل “ورد وشيكولاتة”؟

ومن جانبها، قالت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، السيدة ماجدة: "أؤكد وبكل يقين أن مسلسل "ورد وشيكولاتة" يروي قصة ابنتي شيماء جمال، فكل أحداثه تعكس ما جرى معها حرفيًا". 

وأضافت والدة شيماء جمال في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الرأي العام كله شاهد على القضية، وما يحدث في المسلسل ليس بحاجة إلى إثبات أو نفي، لافتة إلى أنه حتى ملابس الفنانة زينة في العمل هي نفس أسلوب شيماء، وحركاتها وتعبيراتها تجسّد ابنتي تمامًا، وكأن زينة تشربت شخصية شيماء وقدّمتها بكل تفاصيلها الدقيقة.

وتابعت: “المشهد الذي تظهر فيه زينة وهي ترمي الورد في وجه محمد فراج هو نفسه ما حدث بين شيماء وزوجها الجاني أيمن حجاج. وأنا أعرف قصة ابنتي بكل تفاصيلها، وأرى أمامي نفس المشهد يتكرر على الشاشة”.

ولفتت إلى أن شيماء كانت متزوجة مرتين قبل زواجها من أيمن، لكنها أحبّته بصدق واختارته لتكمل معه حياتها، لكنه لم يصن هذا الحب، خانها، وانتهى الأمر بجريمة بشعة لا يستوعبها عقل.

وأجهشت بالبكاء قائلة: “حتى لو كانت تملك ملفات ضده، لم يكن يضحي بها ويقتلها، والله شاهد أنني كنت مستعدة أعطيه الملفات بنفسي… المهم كان يسيبها وما يمسّهاش بسوء”.

وقالت والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال: “عندما أشاهد المسلسل، أشعر أن شيماء ابنتي هي التي تتحدث، وليس زينة”.

ولفتت إلى أن شيماء لديها ابنة تدعى جنى تبلغ الآن 13 عامًا، تتابع المسلسل مع جدتها، وتتأثر كثيرًا لأنها عاشت كل هذه الأحداث مع والدتها وأيمن حجاج، قائلة: "جنى كانت في التاسعة عندما فقدت أمها، واليوم تقول لي أثناء المشاهدة: "ده حصل… وده لأ… وده كان كده بالضبط".

وتابعت: “ألمي على فراق ابنتي لا ينتهي، لكن الله نصرها. فقد تم القبض على الجاني في نفس يوم ارتكابه للجريمة، رغم ظنه أنه لن يُكتشف أبدًا”.

واختتمت قائلة: "أحب أن أوضح أن شركة العدل جروب تنكر أن القصة تخص شيماء، ربما ظنًا منهم أنني سأطلب مقابلًا ماديًا، وأنا أقولها بوضوح: أنا لا أقبل جنيهًا واحدًا. أنا والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال… ولا أتاجر باسم ابنتي. ولو صُنّاع العمل كانوا سألوني، لقدّمت لهم تفاصيل أدق بكثير مما ظهر في المسلسل".

ورد وشيكولاتة شيماء جمال المذيعة شيماء جمال جمال العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: الوضوء للصلاة يحمي صحة الإنسان ويجسد مقاصد الشريعة في حفظ النفس

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد