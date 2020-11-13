إصابة موظف ببتر كامل بالساق إثر اصطدام قطار به في سوهاج

أصيب موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ببتر كامل بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان مغلق بدائرة المركز شمالي محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طهطا بورود بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد باصطدام قطار بموظف بالوحدة المحلية للمدينة، أثناء عبوره مزلقان مُغلق بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص تبين إصابة "عطية. ع. أ"، 45 سنة، موظف، ويُقيم بقرية الصفيحة بمركز طهطا، شمالي الإقليم.





تم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.



