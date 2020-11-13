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حوادث

إصابة 5 في تصادم سيارتين بأسيوط

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
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إيهاب عمر
أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أسيوط / سوهاج الشرقي بمركز البداري في أسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ووقوع مصابين. 

على الفور انتقل ضباط المركز والاسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة  رقم 3216 ه ب ط " ملاكي" والسيارة رقم 5278  ى ط ر "تمناية" وذلك امام عزبة الشيخ على. 

واسفر  الحادث عن اصابة كل من، محمد محمد على حسان، 27 سنة، منى احمد احمد، 23 سنة، روجينة محمد محمد، 3 سنوات مقيمين قرية شطورة سوهاج و احمدعلى احمد، 20سنة مقيم  نجوع المعادى البداري، مترى معوض حنا، 42سنة مقيم  نزلة الملك ساحل سليم وتم نقلهم الى مستشفى البدارى المركزي لتلقي العلاج.
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