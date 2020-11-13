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اقتصاد

البورصة تربح 19.4 مليار جنيه في أسبوع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأسالمال السوقي نحو 19.4 مليار جنيه مسجلا مستوى 629 مليار جنيه مقابل 609.6  مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.017 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.65 %، ينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 ارتفاعا بنسبة 7.2%، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 4.26 %مغلقا عند 12.990 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 7.18 %مغلقا الفترة عند 2.912 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 13.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.623 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الاسبوع السابق عليه.

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