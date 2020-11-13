بـ الأبيض والأسود.. صديقة كريستيانو رونالدو فى إطلالة تكشف جمالها.. شاهد



شاركت الاسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صورة جديدة لها وذلك على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".





وظهرت جورجينا رودريجيز بإطلالة أنيقة بتقنيه الابيض والاسود ترتدي فستانًا باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.







ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه: "يُعلن نادي يوفنتوس عن تعافي كريستيانو رونالدو من عدوى فيروس كورونا بعد أن خضع لمسحة، والتي جاءت سلبية لتنتهي بذلك فترة العزل والتي استمرت 19 يومًا."





وأصيب رونالدو بـ فيروس كورونا يوم 11 أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب البرتغالي في دوري الأمم الأوروبية.



وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 5 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.





يذكر أن رونالدو سبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 إلى 2009، ثم انتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد الذي لعب له حتى صيف 2018، لينتهي به المطاف في يوفنتوس.









