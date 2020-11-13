محافظ الغربية: تلقينا 128 ألف طلب تصالح بقيمة 825 مليون جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٢٨ ألفا و٨٣١ طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بإجمالي ٨٢٥ مليونا و٧٧٧ ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ المالية ستعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات ومرافق.









وأوضح المحافظ أن جميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح خاصة بعد مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المحافظة قدمت التسهيلات من تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ %، وثلاث مرات في المستوى الرابع، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.



