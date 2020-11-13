التعليم العالي في أسبوع.. زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتي أسيوط وقناة السويس بـ 228 مليون جنيه.. وإعلان تفاصيل خطة المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

* وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

* مخترع مصري يبتكر أول ربوت في العالم يحصل على مسحات البصمة الجينية









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، ووزير التعليم العالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب.









عقد مجلس إدارة المركز القومى للبحوث اجتماعا برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، د.محمد هاشم رئيس المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









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ناقش الاجتماع متابعة الجهود البحثية فى مجال مواجهة جائحة كورونا، واستعراض آخر النتائج التى توصل إليها الفريق البحثى الخاص بالمركز، ومدى استعدادها للانتقال لمرحلة التجارب الإكلينيكة الخاصة باللقاح.





وأكد د. عبد الغفار على تحقيق التعاون والتكامل بين جهود الباحثين بالمركز والجهات العلمية المختصة للوصول لنتائج علمية دقيقة، وتحقيق واجتياز الاشتراطات العلمية اللازمة طبقا للمواصفات العالمية مع مراعاة عامل الزمن والوصول لمرحلة التجارب الاكلينيكة فى أسرع وقت ممكن، وأشاد الوزير بالدور الذى يقوم به المركز، وما يتميز به من تخصصات علمية ومهارات الباحثين العاملين به.





واستعرض الاجتماع النتائج الايجابية التى حققها المركز خلال الفترة الماضية ف مجال التميز العلمى، حيث تم تجديد الآيزو 9001 للمركز وحصول 3 معامل جديدة على شهادة الآيزو ليصل عدد المراكز المعتمدة بالمركز إلى 19 معملا.





كما قدم الوزير التهنئة للمركز لحصوله على 8 جوائز من بين جوائز الدولة، وحصول باحثيه على المركز الأول بجوائز الأفراد بأكاديمية البحث العلمى برصيد 16 جائزة، كذلك مشاركة المركز فى مشروع الجينوم المصرى.





وقرر الاجتماع تنظيم دورات تدريبية للباحثين لرفع مهاراتهم البحثية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، واشتراط الحصول عليها للترقية

حضر الاجتماع د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، د. وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية





وخلال نفس الاسبوع ، أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة جامعتي أسيوط وقناة السويس بمبلغ 228 مليون جنيه للعام المالي 2020/2021؛ بهدف استكمال المشروعات والمباني وشراء الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة بالجامعتين.





وأضاف الوزير أنه تم تخصيص مبلغ 210 ملايين جنيه لجامعة أسيوط، منها 200 مليون جنيه لإنشاء مركز الطوارىء والإصابات وملحقاته بأسيوط،، وتخصيص 10 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات للأقسام المختلفة بمستشفى الراجحي للكبد بأسيوط.





وفيما يخص جامعة قناة السويس، أشار عبدالغفار إلى أنه تم تخصيص 18 مليون جنيه للجامعة، منها 10 ملايين جنيه لاستكمال تجهيزات مبنى معامل كلية الطب البشري، و8 ملايين جنيه لإنشاء مبنى إدارة، وكلية حاسبات، وكلية ألسن بالإسماعيلية.





وفي الاسبوع نفسه .. عقد مجلس شئون التعليم والطلاب اجتماعه، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة حلوان.





في بداية الاجتماع، قدم الوزير الشكر لأسرة جامعة حلوان وأعضاء هيئة التدريس لاستضافة اجتماع المجلس في مجمع الفنون والثقافة بالجامعة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له رسميًا في شهر سبتمبر الماضي.





ووجه الدكتور عبد الغفار بضرورة الاستفادة من المجمع في خلق بيئة ثقافية، وفنية، وعلمية تساعد على اكتشاف المواهب، ورعايتها، وتقديمها للمجتمع؛ ليكون مجمع الفنون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.





وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية، والذي أصبح أسلوب حياة ليس فقط في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نظام إدارة التعليمLMS" " التابع لبنك المعرفة المصري، في ظل التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أعضاء المجلس في عرض وجهات نظرهم لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام.





وأشار خالد عبد الغفار إلى أن لقاء اليوم هو لقاء تعاوني بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي والتربية والتعليم الفني؛ للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة، والذي تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.





من جانبه، أضاف د.طارق شوقي أن بنك المعرفة بدأ منذ عام ٢٠١٥، والذي أصبح مصدرًا مصريًا لخدمة كافة القطاعات المصرية في العديد من المجالات العلمية.





كما استعرض د. طارق شوقي منصة نظام إدارة التعليم، والتي استخدمتها وزارة التربية والتعليم منذ عام ٢٠١٨، والتي استهدفت مرحلة الصف الأول الثانوي، تلاها مرحلتي الثاني والثالث الثانوي.





وخلال الاجتماع، استمع الوزير لاستفسارات أعضاء هيئة التدريس ووجهات نظرهم المختلفة حول منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية تحقيق أقصى استفادة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.





وفي هذا الاسبوع ايضا .. أكد الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أهمية التحول من مفهوم مستشفيات العزل إلى مفهوم أقسام العزل داخل كل مستشفى وإعادة تشغيل مستشفيات العزل الجامعية.





وذلك لاستقبال المرضى مما يمنح ميزه توفر عدد أكبر كأقسام عزل فى مستشفيات أكثر على انتشار جغرافي أكبر و يخدم سرعه احتواء البؤر فور ظهورها.





وأضاف عبد الغفار لـ صدى البلد أنه يمكًن لمستشفيات العزل الحالية استكمال تقديم باقي الخدمات الطبية والجراحية فى مختلف التخصصات الأخرى وليس العزل فقط والذي بدوره يساعد على سرعة استكمال المشروعات الصحية القومية الأخرى كقوائم الانتظار والتي تأثرت أثناء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد.







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وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه سيتم تخصيص مناطق عزل داخل كل مستشفى عزل جامعي مخصصة للمرضي المصابين بالكوفيد 19- مع الإلتزام بوجود خطة سريعة لإعادة تشغيل مستشفيات العزل بكامل طاقتها حال حدوث موجة ثانية من تفشي الوباء.





وينشر موقع تفاصيل خطة التعليم العالي لمواجة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية فقد تم تخصص منطقة العزل للتعامل مع :





- المرضى الجدد المصابين بفيروس الكوفيد 19

- المرضي الذين يعانوا من مضاعفات نتيجة للإصابة السابقة بوباء الكوفيد 19

- التصدي المبدئي لحدوث موجة ثانية (ارتفاع عدد الحلات)









وتشمل الخطة معايير منطقة العزل :





- 10 اسرة رعاية مركزة (مزودة بجهاز تنفس صناعي)

- 40 سرير في غرف منفردة او مزدوجة

- يراعي ان تكون في طوابق منعزلة او منطقة منعزلة عن باقي المستشفى أو مستشفى مستقل مراعاة كل الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوي أثناء نقل المرضي خاصة وخاصة حال اجراء الفحوصات و المعامل او اي تدخل مثل الجراحة او تدخل طبي مقرة خارج منطقة العزل بالمنشأة .





- تتولى لجنة طبية مكونة من اطباء تخصصات : الباطنة – الصدرية – الرعاية المركزية –التخدير – الاشعة- التحاليل الطبية – علاج طبيعي – النفسية و مقرر لجنة مكافحة العدوي الإشراف على أقسام العزل داخل المستشفيات الجامعية.





وتتضمن ااستراتيجية عمل المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





- في حال شعور المريض بأي أعراض اشتباه إصابة بفيروس الكورونا المستجد (ارتفاع درجة الحرارة السعال ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس التهاب الحلق فقدان حاسة التذوق أو الشم يتوجه الى مبنى العيادة الخارجية في المستشفيات الجامعية أو مبنى الطوارئ في غير الفترة الصباحية .









يتم فرز حالات عدوي الجهاز التنفسي (Respiratory virus evaluation zone). المترددين علي المستشفيات الجامعية وتوجيهم للكشف في العيادات المعتادة أو الكشف في العيادة المخصصة للأمراض التنفسية والتي يتم فيها





• تقييم المرضي وإجراء الفحص الطبي

• طلب التحاليل الأولية المطلوبة للمريض

• تقرير ما إذا كان المريض مشتبها في أصابته بفيروس الكورونا ام لا.

• في حالة عدم الاشتباه يتم وصف العلاج واخذ بياناته وتتم متابعته في المنزل.





وفي حال الاشتباه بالإصابة يتم تحويل المريض الي منطقة عزل الحالات المشتبه فيها حيث يتم :-





• استكمال التحاليل الطبية

• عمل أشعة مقطعية

• عمل مسحة للمريض PCR





وبالنسبة لرحلة المريض، إذا كان التحليل سلبيا و لكن المريض تنطبق عليه توصيف الحالة بناء علي الفحوصات و أشعة الصدر المقطعية:-





o يتم عزله في طابق منفصل مخصص حصريا لمثل هذه الحالات و يحظر وجود حالات ايجابيه في هذا الطابق.

o تعاد المسحة بعد 72 ساعة في حال استمرار الاعراض

o إذا جاءت المسحة الثانية سلبيه يحول الي قسم الامراض الصدرية لاستكمال العلاج

o في حال تحسن الاعراض يتم خروج المريض والمتابعة بواسطة فرق الترصد

إذا ثبت إيجابية التحليل: -





* الحالات بدون أعراض ظاهرة او بأعراض بسيطة:





- يتم وصف العلاج الموصوف ويتم العزل بالمنزل في حاله أن المكان مهيئ لعزله في غرفه منفردة وفي حالة عدم وجود مكان مناسب يتم العزل بالمبني المخصص بالمدينة الجامعية تحت إشراف اللجنة العلمية.

- المتابعة هاتفيا بصفه يوميه من قبل لجنه المتابعة

- يتم إعادة الزيارة لعمل التحاليل اللازمة والإشاعات بعد 7 أيام.

- في حاله ظهور أعراض يتم شرحها للمريض ويعطي نشرة موضحه بها مثل ارتفاع بدرجه الحرارة أو صعوبة بالتنفس يتم التوجه لمستشفى العزل التابعة للجامعة.





* الحالات التي تعاني من أعراض متوسطة أو تعاني من أمراض مزمنة (عوامل خطورة):





- يتم حجزها لتلقي العلاج والمتا بعة لمدة 5 أيا م

- يتم بعدها إعادة تقيم الحالة

- وفي حاله تحسن الأعراض يتم العزل بالمنزل أو المدينة الجامعية ويتبع البروتوكول.









وعلى جانب آخر .. قال محمود الكومى، مبتكر جهاز كيرا روبوت ( اول روبوت فالعالم ياخذ مسحات البصمة الجينية PCR SWAbs )، والذي تم تصنيفه من قبل الأمم المتحدة من أفضل الابتكارات الأفريقية، أنه صنع روبوتًا يسمى " CIRA" تحدثت عنه العديد من المنظمات الدولية، لتزامنه مع الظروف العالمية لجائحة كورونا ، حيث إن تنفيذ وابتكار روبوت يساعد في مواجهة الوباء والقيام بمهام متعددة، وسوف يستفيد منه العالم بأسره والإنسانية بشكل عام.









وأوضح "الكومي" البالغ من العمر (26 عاما) لموقع "صدى البلد"، أن CIRA ROBOT، هو روبوت بشري مصمم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بما يتماشى مع خطة الدولة لمواجهة الأزمة ، ومجهز بمهام متعددة (كشف ووقائي) وذكاء اصطناعي وتقنية I.O.T).، كما يمكن التحكم في الناطق الآلي والجوال من أي مكان في العالم ويمكن للروبوت أن يقوم بالكشف عن أعراض الإصابة في التجمعات الكبيرة خلال وقت قياسي مثل درجة حرارة الأشخاص وجفاف الحلق ، وهو من أبرز أعراض الإصابة بالفيروس.









واستكمل : "يتضمن بيانات شخصية (عبر الدردشة الصوتية) وصورة حرارية لشخص، إذا كان الشخص يعاني من الحمى ، على سبيل المثال ، فهو مدرج في القائمة السوداء، و يعمل الروبوت في المستشفيات والمؤسسات الصحية لتقليل الاختلاط بين المصابين والطاقم الطبي، بحيث يمكن للطبيب أو الأخصائي التحكم في الروبوت من أي مكان في العالم وتحريكه وقياس الوظائف الحيوية للمريض مثل (درجة الحرارة ، قياس معدل ضربات القلب ، القلوية وتحليل حمض الدم ...) كذلك يرسل جميع النتائج والتقارير مباشرة إلى الطبيب المختص".









وأشار إلى أنها مزودة بذراع آلية لأخذ عينات لتحليل فيروس PCR مما يساهم في تقليل المخاطر على الكوادر الطبية ومسؤولي أخذ العينات والتحليل لتقليل النفقات على المهام الوقائية التي يرتديها الكادر الطبي، موضحا أن الروبوت يقوم بالتعقيم الأيوني والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية والتعقيم الكيميائي، ويمكن استخدامه في المطارات ومحطات المترو والقطارات ومراكز التسوق والمستشفيات والبنوك.







