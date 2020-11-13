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أخبار العالم

احتمالية مشاركة ترامب في مظاهرة كبيرة لمؤيديه بـ واشنطن

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:04 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه قد يشارك في مظاهرة كبيرة لأنصاره بالعاصمة واشنطن يوم السبت.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "يسعدني أن أرى كل هذا الدعم الهائل وخاصة التجمعات التي تظهر في جميع أنحاء البلاد.. بما في ذلك واحدة كبيرة يوم السبت في العاصمة.. قد أحاول التوقف وإلقاء التحية".

وأكد ترامب مجددا أن الانتخابات كانت مزورة، وذلك بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق الرئاسي.

في سياق آخر، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن العمل يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه سيتولى فترة رئاسية ثانية. 

ويأتي تصريح "نافارو" في ظل رفض الرئيس، وعدد من كبار المسئولين الموالين له، الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات "شبه النهائية" التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف نافارو أنه وحتى إعلان نتائج الانتخابات رسميًا ويفصل القضاء في الطعون المقدمة عليها، يجري العمل في الإدارة الأمريكية على افتراض أن ترامب سيتولى فترة ثانية، وأي حديث عن فوز بايدن هو مجرد تكهنات خلافية.

بينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين أنه لم تتوافر لديهم أي أدلة على تلاعب بالأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نافين صحة مزاعم الرئيس دونالد ترامب وأنصاره حول تزوير الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.
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