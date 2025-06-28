أخبار بني سويف| مناقشة تقرير ختام المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات.. وضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

محافظ بني سويف يناقش تقرير ختام المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الأملاك والوحدات المحلية، وفي حضور السكرتير العام اللواء حازم عزت ، نتائج وملف ختام المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي نُفذت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، في إطار توجيهات الدولة بالتصدي لكافة أشكال التعدي واسترداد حق الشعب.

وأكد المحافظ أهمية مواصلة الجهود الميدانية في إزالة التعديات، والتعامل الفوري مع أية مخالفات بناء أو استغلال غير قانوني للأراضي، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد للموجات القادمة التي تقررها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ورفع درجة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التنفيذ الحاسم وتذليل أي معوقات.

الصحة تكثف حملاتها في بني سويف وتضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة تحت عنوان «مبادرة الغذاء الآمن»، تنفيذا لـ توجيهات ا. د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات د. محمد هاني، محافظ بني سويف،

وفي إطار المبادرة الوطنية «بداية» لبناء الإنسان المصري. تحت رعاية واشراف د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قامت بإطلاق حملة الغذاء الامن رسميًا، برئاسة د. محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الشؤون الوقائية بالمديرية ومدير الطب الوقائي،وادارة مراقبة الأغذية بالمديرية لتكثيف الحملات الرقابية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع القطاع الوقائي وقطاع الحوكمة بالمديرية،

بالتجهيزات والمسارات المرورية.. هكذا تستعد بني سويف لتشغيل مجمع مواقف عدلي منصور



أجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية اليوم لمتابعة الموقف النهائي للتجهيزات المرورية بمحيط مجمع مواقف محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المجمع وبدء تشغيله الرسمي خلال الفترة المقبلة،وذلك برفقة المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، علي يوسف رئيس المدينة.

من جانبه، أوضح ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أن أعمال التجهيزات تأتي تنفيذًا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في الانتهاء من الترتيبات الفنية والمرورية، بما يضمن انسيابية حركة الدخول والخروج من المجمع وتخفيف الضغط المروري بالمناطق المجاورة، وشملت التعديلات المرورية عدة محاور مهمة.