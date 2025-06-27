محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية في عدد من القطاعات الحيوية



تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في عدد من الملفات والقطاعات الخدمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والتقارير الدورية التي ترده من رؤساء المدن، بشأن استمرار تكثيف العمل الخدمي خلال عطلة نهاية الأسبوع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المرافق والخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار تلك الجهود بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أية معوقات أو شكاوى جماهيرية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تحقيق معدلات أداء عالية خاصة في ملفات النظافة، مواجهة التعديات، مشروعات "حياة كريمة"، وترشيد استهلاك الكهرباء.

حيث عرض رؤساء المدن تقريرًا مفصلًا عن الجهود المنفذة في قطاعات النظافة، والتجميل، ورفع المخلفات، وصيانة شبكات الكهرباء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة مشروعات "حياة كريمة"، والرقابة التموينية، ورصف الطرق، وتمهيد الشوارع، والتفاعل المجتمعي، وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المحافظ برفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة ببا، أوضح الأستاذ محمد بكري استمرار تنفيذ حملات النظافة الموسعة التي شملت عدة شوارع رئيسية وفرعية بالمدينة، منها التحرير، المستشفى، المطحن، كوبري المحطة، بالإضافة إلى تفريغ الحاويات ورش الشوارع. كما نُفذت حملات نظافة ورفع مخلفات في قرى طنسا وسدس، مع متابعة الأعمال بمحطة مياه الفقاعي ضمن مشروعات "حياة كريمة".

وفي مركز الفشن، أشار الأستاذ علي حماد إلى تكثيف الجهود في مجال متابعة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة حالة تعدٍ بقرية دلهانس، بالإضافة إلى مواصلة أعمال النظافة اليومية التي أسفرت عن رفع أكثر من 30 طناً من المخلفات، فضلًا عن متابعة أعمال رصف شارع العمارات السكنية بمنطقة البحر الأعظم

وفي مركز إهناسيا، أكد العميد أحمد علاء الدين فؤاد على استمرار أعمال صيانة الكهرباء في مناطق الشيخ حرب والعسيلي والسكك الحديدية، إلى جانب تكثيف جهود النظافة في الفترتين الصباحية والمسائية، ومتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال، فضلًا عن جهود معالجة مياه الصرف بقرية ميانة، وإزالة مخالفات البناء في المهد.

وفيما يتعلق بمركز ناصر، أفاد الأستاذ شوقي هاشم بأنه تم تنفيذ حملة نظافة واسعة رفعت 16 طناً من المخلفات بشوارع المدينة، إلى جانب حملة تموينية أسفرت عن تحرير 9 محاضر لمخالفات متنوعة. كما تواصلت المتابعة لمشروعات "حياة كريمة" في قرية دلاص، شملت الصرف الصحي، تركيب الإنترلوك، وتوصيلات المنازل.

وفي مركز الواسطى، أوضح الأستاذ حمادة راضي أنه تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات من مناطق متعددة بالمدينة، وقرى الميمون، الزجاج، المغاربة، والنادي الرياضي القديم، بالإضافة إلى تنفيذ 7 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرى إطواب وميدوم.

وفي مركز سمسطا، أكد الأستاذ مدحت صلاح على عقد لقاء مجتمعي مفتوح مع عدد من الأهالي لبحث احتياجاتهم في ملفات الصرف الصحي، ورصف الطرق، والنظافة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لمخالفات بناء، وتنفيذ حملات نظافة موسعة لرفع التراكمات من الشوارع.