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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحة تكثف حملاتها في بني سويف وتضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة

حملة الصحة ببني سويف
حملة الصحة ببني سويف

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة تحت عنوان «مبادرة الغذاء الآمن»، تنفيذا لـ توجيهات ا. د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتوجيهات د. محمد هاني، محافظ بني سويف، 

وفي إطار المبادرة الوطنية «بداية» لبناء الإنسان المصري. تحت رعاية واشراف د. سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قامت  بإطلاق حملة الغذاء الامن  رسميًا،    برئاسة د. محمد قريبة، وكيل المديرية والمشرف على الشؤون الوقائية بالمديرية ومدير الطب الوقائي،وادارة مراقبة الأغذية بالمديرية لتكثيف الحملات الرقابية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع القطاع الوقائي وقطاع الحوكمة بالمديرية،

وقد انطلقت الحملة مطلع شهر يونيو الجاري، حيث شملت المرور والتفتيش على المنشآت الغذائية من مطاعم ومقاهٍ ومحال بقالة وسوبر ماركت ومخابز، وأسفرت عن نتائج نوعية تمثلت في، المرور على 512 منشأة غذائية، سحب 32 عينة أغذية لفحصها، تحرير 397 محضر مخالفة، إعدام 500 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إعدام 25 لترًا من العصائر والمشروبات الفاسدة، إصدار قرارات وقف نشاط لـ30 منشأة مخالفة، استصدار 701 شهادة صحية جديدة للعاملين في مجال الأغذية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات.

وكان أبرز ما حققته الحملة ضبط معمل غير مرخص لتجميع الألبان بمدينة اهناسيا، حيث تمكنت فرق التفتيش من ضبط 5 أطنان وربع من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ، وتمت الضبطية بعد ورود معلومات حول قيام المعمل بخلط الألبان بمواد شديدة الخطورة، تم  ضبط الكميات الألبان الغير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضحت د. سماح جاد، وكيلة الوزارة، أن الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها من خلال إدارة خدمة المواطنين ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن الحملات الرقابية ستستمر صباحًا ومساءا لضمان أقصى درجات الرقابة على تداول الغذاء بالمحافظة.

وأكدت أن مديرية الصحة ببني سويف عازمة على الاستمرار في تلك الحملات ، حتى تصبح جميع أماكن تقديم الغذاء آمنة وخالية من أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، كما أشادت بتعاون المواطنين مع الفرق الرقابية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يعكس ثقة الجمهور في جهود الدولة لحمايتهم، ويعد جزءًا أساسيًا من نجاح تلك الحملات التي تعمل وفق نهج علمي ومنهجي، يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

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