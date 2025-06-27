بالتجهيزات والمسارات المرورية.. هكذا تستعد بني سويف لتشغيل مجمع مواقف عدلي منصور

أجرى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، جولة ميدانية اليوم لمتابعة الموقف النهائي للتجهيزات المرورية بمحيط مجمع مواقف محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المجمع وبدء تشغيله الرسمي خلال الفترة المقبلة،وذلك برفقة المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، علي يوسف رئيس المدينة.

من جانبه، أوضح ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أن أعمال التجهيزات تأتي تنفيذًا لتكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بضرورة الإسراع في الانتهاء من الترتيبات الفنية والمرورية، بما يضمن انسيابية حركة الدخول والخروج من المجمع وتخفيف الضغط المروري بالمناطق المجاورة، وشملت التعديلات المرورية عدة محاور مهمة:

أولًا: موقف المراكز (الموقف الصغير ) على الطريق الزراعي القاهرة/بني سويف ويسع 150 سيارة تخدم مركز الواسطى وناصر ، حيث تشتمل التعديلات المرورية على الآتي :

- تم غلق الفتحات العشوائية بحواجز خرسانية لمنع الحوادث،مع الاعتماد على دورانات هندسية آمنة أمام بوابة بني سويف، وكذلك دوران بعد الموقف تجاه مركز ناصرليكون الخروج من الموقف في اتجاه البوابة ثم الدوران من أمام البوابة ، حيث سيخدم هذا الموقف مركزي ناصر والواسطى "والكائن حاليا بجوار شرطة النجدة "

- القادم من مركزي ناصر والواسطى يتجه مباشرة للدخول للموقف،وكذلك يوجد (يوتيرن) بعد الموقف اتجاه مركز ناصرللقادم من بني سويف ويرغب في الدوران للرجوع إلى الموقف

ثانيًا: بالنسبة لموقف المحافظات "الموقف الكبير"على طريق دمو

- تم غلق جميع الفتحات العشوائية بالحواجز الخرسانية للحد من الحوادث.

- عمل حواجز خرسانية "نيوجيرسي" عند منزل كوبري عدلي منصور على طريق دمو ،لفصل حركة المحور عن الموقف.

- عمل دوران عند مدخل طريق دمو من ناحية حديقة الشلال ،وذلك للقادم من طريق دمو ويرغب في دخول الموقف

ــــ عمل دوران "يوتيرن"بعد منزل كوبري عدلي منصور على طريق دمو،لاستخدامه لسيارات الموقف والسيارات الخارجة من الموقف الكبير على طريق دمو

ثالثًا: مسار خاص لخط السرفيس

وجّه المحافظ بعمل طريق ومسار خاص لخط السرفيس يُخدّم على البوابتين، حيث تم رصف وصلة بطول 150 متراً لهذا الغرض ، والتي ستكون مخصصة لخط سير سيارات السرفيس في هذا الحالة ، قادماً من بني سويف متجهاً بطريق دمو للوصول إلى الموقف الكبير، ثم يتجه بعد ذلك إلى الوصلة التي تم رصفها ومنه إلى طريق رياض باشا ثم إلى الموقف الصغير (موقف المراكز على طريق دمو) ثم العودة إلى بني سويف

وقد كلف محافظ بني سويف السكرتير العام بمراجعة المقترح المروري"ميدانياً" مع الجهات المختصة (المرو،الطرق،الوحدة المحلية) وبدورها قامت مديرية الطرق تحت إشراف مباشر من السكرتير العام بمراجعة المفترح وإجراء الترتيبات والتنسيقات المكتبية والميدانية اللازمة، ومن ثم تمت الموافقة على المقترحات من كافة الجهات المعنية، والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ الفعلي لها.



